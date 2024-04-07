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На работе ожидают изменения: где украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Где украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать

В ближайшее время украинский рынок труды будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. Как и те, которые готовы расширять штат.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка. Там отмечают: в промышленности и сфере услуг ожидают сокращения персонала.

Так, среди предприятий сферы услуг:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;
  • нанимать новых – 9%;
  • проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы услуг будут оставлять текущее количество сотрудников 79%

Среди предприятий сферы промышленности:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 82%;
  • нанимать новых – 7%;
  • проводить увольнения – 11%, что почти в 1,6 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы промышленности будут проводить увольнения 11% компаний

Руководители предприятий строительства и торговли настроены на незначительное увеличение численности работников.

Так, среди строительных предприятий:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 73%;
  • нанимать новых – 18%;
  • проводить увольнения – 9%, что в 2 раза ниже количества тех, кто готов увеличивать штат.
Где чаще будут нанимать на работу

Среди предприятий сферы торговли:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;
  • нанимать новых – 9%;
  • проводить увольнения – 8%, что немного меньше, чем тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы торговли будут нанимать новых работников 9% компаний

У кого сильнее всего в Украине выросли зарплаты

В то же время, по данным популярного портала по поиску работы, в марте размер средней зарплаты не вырос – и остался на уровне 20 тыс. грн. Рейтинг самых высоких зарплат (кроме руководящих должностей и IT-отрасли) возглавили военные – специалистам в Силах обороны Украины в марте платили в среднем 70 тыс. грн.

Среди гражданских профессий лидировали медиабайеры – 52,5 тыс. грн. А также:

  • водители-международники – 45 тыс. грн;
  • эндодонтисты, рихтовщики, риелторы – по 40 тыс. грн;
  • бизнес-аналитики – 38 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк прогнозирует рост зарплат в Украине, причем не только номинальных, но и реальных. Т. е. покупательная способность украинцев вырастет.

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