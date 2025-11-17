В Украине за работу без опыта готовы платить 60 тысяч и более: кого ищут

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им 60 000 грн и больше.

Так, сервис доставки готов платить 60 000 грн курьеру. "С собой нужно взять паспорт и водительские права с техпаспортом", – говориться в объявлении.

Агентство недвижимости ищет риелтора на зарплату от 60 000 до 120 000 грн. Заниматься, в частности, нужно будет:

Консультацией клиентов.

Поездками на показы объектов.

Компания по доставке бутилированной воды и сопутствующих товаров предлагает зарплату от 60 000 до 100 000 грн водителю со свои микроавтобусом. Среди требований:

Проживание в Киеве.

Опыт работы в доставке по Киеву.

Как бизнес могут "заставить" повысить зарплаты

В то же время, констатируют эксперты, в Украине сейчас сложилась ситуация, когда рынком труда "управляют" работники – в частности, потенциальные. Ведь именно они решают, соглашаться ли на условия работодателя, или нет.

"У нас рынок кандидата – сейчас работодатель не выбирает, как бы ему того не хотелось. У серьезного кандидата есть 2-3 предложения работы, из которых он может выбирать. И это будет продолжаться и в дальнейшем", – рассказала OBOZ.UA основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина.

В то же время, признала эксперт, разница между тем, сколько хотят зарабатывать кандидаты, и тем, что могут платить работодатели, постоянно увеличивается. А потому, по ее словам, для последних "прогноз очень неутешительный": им придется удовлетворять требования работников.

Однако, констатировала она, в условиях отсутствия ресурса бизнесу может придется прибегнуть к сокращениям. А те работодатели, которые наотрез откажутся удовлетворять зарплатные требования кандидатов, по ее словам, все равно это сделают. Но перед этим "посидят полгода без сотрудников".

"Вы не договоритесь. Вы не найдете других. А потому повысите зарплату", – констатировала Журочкина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко в сторону увольнения.

