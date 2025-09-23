Украинцам обещают существенное повышение зарплат: OBOZ.UA узнал, станет ли у людей больше денег и где можно хорошо зарабатывать уже сейчас

В представленном Кабмином проекте Госбюджета на 2026 год средняя зарплата заложена на уровне 30 032 грн. Что значительно превышает текущий – по последним данным Госстата, в июле 2025 года она составила 26 499 грн. Таким образом, правительство ожидает значительный рост уровня оплаты труда украинцев.

Видео дня

Впрочем, в экспертной среде к этому относятся скептически. Ведь, отмечают там, официальная статистика не отражает реального положения дел. А назвать ожидаемый рост именно повышением, заверяют, сложно.

OBOZ.UA разбирался, действительно ли возрастут у украинцев зарплаты. А также выяснял, повлияет ли на доходы выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет и в каких сферах можно будет хорошо заработать.

Ненастоящее повышение

Как признали в экспертной среде, средняя зарплата в Украине в 2026 году действительно может превысить 30 000 грн. Однако, констатируют, вряд ли это можно будет назвать именно повышением.

"Подозреваю, что это будет связано с индексацией зарплат. У меня ощущение, что это просто подтягивание к тому уровню, который уже есть. И поэтому сама цифра не будет соответствовать той покупательной способности, которая была в прошлом году – более того, даже в этом году", – рассказала OBOZ.UA основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько.

Она объясняет: дело в том, что для роста зарплат должна среди прочего расти экономика страны. А это, констатирует эксперт, "сейчас у нас не очень наблюдается".

Вместе с тем, признает она, определенное повышение зарплат в отдельных отраслях все же происходит. Но масштабы этого незначительные – поскольку отражают не столько развитие компаний, сколько их стремление удержать или переманить к себе новых сотрудников.

"Иногда бывают повышения в размере 3-5% – для того, чтобы выровняться в регионе с конкурентом и не допустить оттока персонала. Поэтому складывается впечатление, что средняя заработная плата растет. Но по факту это больше индексация, чем рост – поскольку нет экономических факторов, которые бы обеспечивали рост", – объяснила Слинько.

Соответственно, констатирует она, увидеть в 2026 году среднюю зарплату на уровне 30 000 грн украинцы смогут. Однако вряд ли это будет отражением роста их покупательной способности и благосостояния.

"Вы не очень обрадуетесь такой зарплате. Это такой рост, знаете, цифровой. Поэтому прогноз может и реалистичный, но толку в том особого не будет", – констатировала эксперт.

Статистика не отражает реальной ситуации

Скептически относится к анонсированному повышению средней зарплаты и основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина. В разговоре с OBOZ.UA она отметила: государственная статистика "никогда не отражает реальной ситуации", поскольку фактически является "средней температурой по палате".

Она объясняет: например, в банковской сфере работники могут получать сравнительно высокие зарплаты. Однако в больнице "медсестра или уборщица официально получает минималку или 12 000 грн".

"За 20 лет работы я не помню, чтобы то, о чем говорит статистика, совпало с тем, что происходит на рынке труда", – констатировала Журочкина.

Влияние теневых зарплат

Другая проблема, по ее словам, состоит в том, что в Украине очень большой "кластер неофициальных доходов". По данным эксперта, "у нас 80% зарплат в тени". В связи с этим определить реальную среднюю зарплату в стране, признает она, сложно.

Последнее констатирует и Слинько, подчеркивая: сейчас в Украине очень распространенной стала т.н. "серая зарплата". Это когда работнику часть зарплаты выдают "в белую", а часть – "в конверте".

"Предлагают модель, когда есть какой-то базовый официальный уровень заработной платы. Он не всегда минимальный – потому что это часто связано с бронированием и в таких случаях заработные платы выше, чем 20 тысяч. Но остальное идет в "конвертном" формате", – объяснила она.

Реальные зарплаты не будут расти?

Вместе с тем, констатирует Журочкина, оснований для роста реальных зарплат в Украине сейчас нет. Ведь фактически, соглашается она со Слинько, для этого нет экономических оснований.

"Общий тренд – зарплаты не растут. В прошлом году они росли на 10-15% по каждой отрасли. А в этом году у большинства компаний нет большой операционной прибыли – поэтому для повышения зарплат нет ресурса. Даже для топ-менеджеров. То есть если руководителю платили 60 000 грн, то и сейчас платят столько же", – рассказала эксперт.

Как бизнес могут "заставить" повысить зарплаты

Впрочем, законсервировать зарплаты украинцев у бизнеса все же вряд ли получится. Ведь конкуренция за работников может заставить работодателей таки "раскошелиться".

"Если бизнес не решит вопрос с работниками, ему придется повышать заработную плату", – считает Слинько.

Об этом же говорит и Журочкина. Она констатирует: в Украине сейчас сложилась ситуация, когда рынком труда "управляют" работники – в частности, потенциальные. Ведь именно они решают, соглашаться ли на условия работодателя, или нет.

"У нас рынок кандидата – сейчас работодатель не выбирает, как бы ему того не хотелось. У серьезного кандидата есть 2-3 предложения работы, из которых он может выбирать. И это будет продолжаться и в дальнейшем", – объяснила она.

В то же время, признала эксперт, разница между тем, сколько хотят зарабатывать кандидаты, и тем, что могут платить работодатели, постоянно увеличивается. А потому, по ее словам, для последних "прогноз очень неутешительный": им придется удовлетворять требования работников.

Однако как это сделать в условиях отсутствия ресурса? По словам Журочкиной, бизнесу может придется прибегнуть к сокращениям.

"Например, у вас работает 6 менеджеров. И для того, чтобы дать им те зарплаты, которые они хотят, вам придется сократить двоих. Но так вы сохраните 4-четверых, на которых одновременно переложите тот объем работы, который выполняли сокращенные", – считает эксперт.

Те же работодатели, которые наотрез откажутся удовлетворять зарплатные требования кандидатов, по ее словам, все равно это сделают. Но перед этим "посидят полгода без сотрудников".

"Вы не договоритесь. Вы не найдете других. А потому повысите зарплату", – констатировала она.

Повезет не всем

Впрочем, признает Слинько, для тех украинцев, которые проживают в депрессивных регионах, ситуация может сложиться по-другому – ведь там рынком фактически "правят" работодатели. Также диктовать свои условия не получится тем, у кого нет на руках нескольких предложений.

"Если люди не будут находить работу (а есть регионы, где очень сложно ее найти), если не будут иметь большого выбора, то им придется соглашаться на то, что будут предлагать работодатели", – констатировала она.

Повлияет ли на зарплаты выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет

Вместе с тем, констатируют эксперты, несмотря на жалобы бизнеса на "исчезновение" работников из-за выезда за границу мужчин в возрасте 18-22 лет, ожидать всплеска зарплат не стоит. Ведь центральным здесь является вопрос совсем не денег.

"Недавно на рынке провели исследование, которое показало, что больше всего этот выезд сказался на логистике и производстве. Почему логистика? Потому что это перемещение между местами. И там были молодые ребята – потому что они немобилизационные. Производство же очень часто привязано к мужскому полу. И проблемы у таких предприятий возникли не из-за зарплат, а потому, что не все могут забронировать своих сотрудников", – объяснила Слинько.

В то же время, признает Журочкина, даже такая сложная ситуация не заставит работодателей повышать зарплаты, чтобы "заманить" новых работников. Ведь "классический работодатель продолжает верить, что найдет работников".

"Ситуация будет ухудшаться. Но диссонанс в том, что это не отразится на предлагаемых зарплатах тем, кто остался. Потому что работодатель до конца будет сидеть и не будет повышать зарплаты. Даже если придется самому работать", – прогнозирует она.

Бонусы вместо роста зарплаты

Впрочем, найти общий язык работодатели с работниками, похоже, все же смогут. В частности, с помощью системы бонусов.

Как объясняет Слинько, внедрение различных премий и бонусов сможет дать результат. Ведь в таком случае довольны будут все – и работодатель, который получит эффективного работника, и сам работник, который будет понимать: чем лучше он работает, тем больше получит.

Но проблема, по словам эксперта, в том, что такая система не станет распространенной. Поскольку она подходит не для всех видов деятельности.

"Там, где есть прямое общение с клиентом – прямое – и это влияет на продажи, – это сработает. На производстве, где можно бонусы "подвязать" к фактическому результату работы, также. А вот там, где есть обслуживающая функция – бухгалтерия, отдел кадров и т.д., – очень сложно. Потому что они меньше завязаны на конкретные результаты, а потому их работу сложно "посчитать", – констатирует она.

Кто в Украине может хорошо заработать

Тем не менее даже на четвертом году большой войны в Украине есть отрасли, где можно как сейчас, так и в будущем заработать хорошие деньги. Ими, по словам Слинько, являются сферы, связанные с интеллектуальным трудом.

"Там будет рост, потому что добавочная стоимость финального продукта значительно выше. А еще ее можно повышать – и не через стоимость изготовления, а через ценность продукта, то, ради чего люди его покупают", – объяснила она.

В свою очередь, Журочкина отмечает: также "денежными" будут нефтегазовая промышленность, а кроме того, сферы новейших технологий, "особенно, радиотехнических", – медицины, косметологии, психологии.

"В этих сферах хорошие доходы. И очень большое количество вакансий, которые трудно закрываются из-за дефицита таких специалистов", – резюмировала эксперт.