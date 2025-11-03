Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: украинцам рассказали, к чему готовиться

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко в сторону увольнения.

Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация на рынке труда "несколько смягчилась".

"Респонденты строительства и торговли ожидали увеличения общей численности работников. Однако в промышленности и секторе услуг и дальше ожидалось сокращение персонала, самое существенное – в промышленности", – говорится в сообщении.

В целом же среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 12%, что в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 74%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 17%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 10%;

проводить увольнения – 9%, что хоть всего и на 1%, но превышает количество тех, кто готов уменьшать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 14%;

проводить увольнения – 9%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Кто в Украине может хорошо заработать

В целом, рассказала OBOZ.UA основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько, даже на четвертом году большой войны в Украине есть отрасли, где можно как сейчас, так и в будущем заработать хорошие деньги. Это сферы, связанные с интеллектуальным трудом.

"Там будет рост, потому что добавочная стоимость финального продукта значительно выше. А еще ее можно повышать – и не через стоимость изготовления, а через ценность продукта, то, ради чего люди его покупают", – объяснила она.

В свою очередь основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина рассказала OBOZ.UA, что также "денежными" будут нефтегазовая промышленность, отрасли новейших технологий, "особенно, радиотехнических", медицина, косметология, психология.

"В этих сферах хорошие доходы. И очень большое количество вакансий, которые трудно закрываются из-за дефицита таких специалистов", – резюмировала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, отсутствие высшего образование не значит, что на работу с высоким заработком можно не рассчитывать. В настоящее время в Украине открыто достаточно вакансий с зарплатами около 90 тыс. грн, не требующих университетского диплома.

