В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 369,6 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 25 апреля) запланирована продажа активов таких банков:

КСГ Банк;

Проминвестбанк;

Мегабанк;

Банк Форвард;

МР Банк;

Айбкос Банк;

АКБ "Конкорд";

Укрстройинвестбанк;

Банк Сич.

"На этой неделе (21-25 апреля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 369,6 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 248,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 116,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 4,4 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Клиентам украинского банка изменили срок действия карт

В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Соответственно, клиенты с такими картами могут не переживать, что их заблокируют. Там объяснили: решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

При этом подчеркивается: продление срока действия карт происходит автоматически. Таким образом, даже после его истечения такие карты продолжат полноценно работать.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Продолжение происходит автоматически", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, если было получено уведомление от банка о том, что срок действия карты не будет продлен, следует обратиться в отделение Ощадбанка. Там проведут перевыпуск карты.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее рассказал, что по сравнению с 2013 годом количество банков в Украине уменьшилось на 2/3. Причиной же этого, по его словам, является то, что с рынка выводятся нездоровые учреждения при параллельном повышении стандартов банковского надзора.

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