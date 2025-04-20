Клиентам большого украинского банка изменили срок действия карт: когда последний день

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Соответственно, клиенты с такими картами могут не переживать, что их заблокируют.

Видео дня

Об этом сообщили в самом банке. Там объяснили: решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

При этом подчеркивается: продление срока действия карт происходит автоматически. Таким образом, даже после его истечения такие карты продолжат полноценно работать.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Продолжение происходит автоматически", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, если было получено уведомление от банка о том, что срок действия карты не будет продлен, следует обратиться в отделение Ощадбанка. Там проведут перевыпуск карты.

В Украине существенно сократилось количество банков

В свою очередь, председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее рассказал, что по сравнению с 2013 годом количество банков в Украине уменьшилось на 2/3. Причиной же этого, по его словам, является то, что с рынка выводятся нездоровые учреждения при параллельном повышении стандартов банковского надзора.

Нардеп утверждает: это позитивно влияет на банковскую систему – ведь та становиться более устойчивой. Впрочем, есть и негатив – из-за уменьшения количества банков является снижение уровня проникновения кредитов в экономику.

В целом же, отметил Гетманцев, тренд на сокращение количества банков продолжается в Украине с 2009 года. По его словам, это является "объективной тенденцией", отражающей, в частности:

финансовые кризисы;

усиление стандартов банковского регулирования и надзора – по структуре собственности, кредитованию связанных лиц и др.;

последствия войны с Россией;

выход части иностранных банковских групп с рынка;

появление нео-банков – "типа Монобанка, работающих на лицензии другого учреждения" и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай ранее сообщила: в 2024 году общие поступления от находящихся в процессе ликвидации банков составили 3,8 млрд грн. Из которых 40% были получены от продажи имущества на аукционах Prozorro.Продажи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!