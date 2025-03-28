В Украине существенно сократилось количество банков: почему закрываются

Уменьшение количества банков в Украине на 2/3 по сравнению с 2013 годом является результатом того, что с рынка выводятся нездоровые учреждения при параллельном повышении стандартов банковского надзора. Что позитивно влияет на банковскую систему – ведь та становиться более устойчивой. Впрочем, есть и негатив – из-за уменьшения количества банков является снижение уровня проникновения кредитов в экономику.

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Об этом рассказал председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил:

В 2024 году "валовой кредитный портфель резидентам" сократился до менее 15% ВВП.

Этого недостаточно для обеспечения восстановления экономики и устойчивых темпов экономического роста после войны.

В целом же, отметил Гетманцев, тренд на сокращение количества банков продолжается в Украине с 2009 года. По его словам, это является "объективной тенденцией", отражающей, вчастнсоти:

финансовые кризисы;

усиление стандартов банковского регулирования и надзора – по структуре собственности, кредитованию связанных лиц и др.;

последствия войны с Россией;

выход части иностранных банковских групп с рынка;

появление нео-банков – "типа Монобанка, работающих на лицензии другого учреждения" и т.д.

"За это время с рынка ушло много разных банков. Только по сравнению с 2013 годом количество банковских учреждений сократилось на 2/3", – рассказал нардеп.

Что происходит с закрытыми банками

В то же время, отметил Гетманцев, после закрытия часть банков "была реорганизована, ликвидирована по решению собственников, прекративших свою деятельность без ликвидации". Однако, подчеркнул он, такие действия были осуществлены по отношению к сравнительно небольшой части учреждений.

"Еще часть выведена с рынка из-за санкций. Впрочем, наибольшая часть представляла собой зомби-банки, не имевшие жизнеспособных бизнес-моделей, часто были заточены на обслуживание одной бизнес группы, и с наступлением проблем у акционеров и/или системных финансовых рисков становились неплатежеспособными", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ отозвал банковскую лицензию у АТ "Банк Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Причиной стало обращение самого банка – после того, как единственный акционер учреждения сначала принял решение о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица, а потом и о завершении осуществления им банковской деятельности.

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