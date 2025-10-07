В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 198 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 3 октября) запланирована продажа активов таких банков:

Коминвестбанк;

Проминвестбанк;

Банк Сич;

Укрстройинвестбанк;

"Конкорд";

Айбокс Банк.

"На этой неделе (6-10 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 198 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 94,5 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:

на 97,6 млн грн – права требования по кредитам;

на 4,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 1,2 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Каким банкам доверяют украинцы

Ранее же в ФГВФЛ сообщили, что большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,4% от общего количества.

Еще 20,9% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,99% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,09%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,58% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,97%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

