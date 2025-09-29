Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты: кого касается

У клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в самом банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

Как по Украине.

Так и за границу.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

Перейти в раздел "Все карты".

Нажать "Добавить".

Выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Сколько действует карта ПриватБанка

В то же время напомнили, что на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". А потому все карты продолжат работать без ограничений:

Как для оплаты покупок и услуг.

Так и для получения наличных.

Крупный банк изменил срок действия своих карт

В свою очередь, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Причина – действующее в Украине военное положение.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении самого банка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до ноября-2025 ставки по депозитам в украинских банках вряд ли изменятся. Однако за счет замедления инфляции доходность вкладов в гривне может вырасти на 1-2 процентных пункта (п.п.), до 3%. Самыми привлекательными для граждан будут депозиты сроком на 6-9 мес. и на год.

