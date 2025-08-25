Украинцы активно "сдают" деньги в банки: каким доверяют больше всего

По состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,482 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 959,7 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 522,9 млрд грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 августа 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,3%. Сумма их вкладов составила 167,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,99% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,09%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,58% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,97%.

В целом большинство вкладов – 70,1% – являются депозитами до восстребования. Т.е. они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,82%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,4% от общего количества.

Еще 20,9% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

