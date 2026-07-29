В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий
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Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 19,1 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 31 июля) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- РВС Банк;
- Айбокс Банк;
- Мегабанк.
"На этой неделе (27-31 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 19,1 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: практически на всю сумму на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- на 0,03 млн грн выставлена дебиторская задолженность перед банками;
- на 62,5 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
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В то же время, в Украине действуют обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, согласно решению НБУ, с 26 июня пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться.
При этом на квитанции, которая будет формироваться после завершения операции, обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика. А поставщиков услуг обязали обеспечивать украинцам безопасность – в частности, гарантировать, что код не был передан другим лицам.
Вместе с тем, подчеркивается: без ввода этого кода транзакция не завершится – однако в SMS-подтверждении будут нуждаться не все платежи. Без пароля по-прежнему можно будет:
- оплатить налоги и коммунальные услуги;
- покупать транспортные билеты;
- пополнять проездные карты;
- пополнять мобильную связь – но только в пределах 500 грн в месяц на один номер;
- вносить наличные на счет, к которому привязана карта – но только при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. В то же время, тем, кто уже перевыпустил свою карту, нужно прийти за ней в одно из отделений учреждения.
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