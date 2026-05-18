Осталось несколько недель: когда Ощадбанк может "отключить" карты некоторых украинцев

Государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. В то же время, тем, кто уже перевыпустил свою карту, нужно прийти за ней в одно из отделений учреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: само же продление состоится в автоматическом режиме.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 30 июня 2026 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Сбербанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, для некоторых карт автоматическое продление не сработает. Так, исключения составят карты:

Срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года, а также по которым в течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Каким банкам доверяют украинцы

Вместе с тем, по данным фонда, по состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,647 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. Таких 60,04% от общего количества.

Еще 22,17% сделали вклады в частные банки. А 17,79% – в банки иностранных групп.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,39% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,56%.

От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 0,31% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0.03%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!