Новые правила уже работают: какие требования Нацбанк ввел к внесению денег на банковские карты

В Украине действуют обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, согласно решению НБУ, с 26 июня пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться.

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Об этом говорится в постановлении № 67 Нацбанка. По нему, пройти верификацию можно с помощью кода подтверждения, который поступит:

либо в SMS-сообщении;

либо через автоматический телефонный звонок.

При этом на квитанции, которая будет формироваться после завершения операции, обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика. А поставщиков услуг обязали обеспечивать украинцам безопасность – в частности, гарантировать, что код не был передан другим лицам.

Когда можно будет пополнить карту без кода

Вместе с тем, подчеркивается: без ввода этого кода транзакция не завершится – однако в SMS-подтверждении будут нуждаться не все платежи. Без пароля по-прежнему можно будет:

оплатить налоги и коммунальные услуги;

покупать транспортные билеты;

пополнять проездные карты;

пополнять мобильную связь – но только в пределах 500 грн в месяц на один номер;

вносить наличные на счет, к которому привязана карта – но только при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.

Зачем НБУ ввел новые требования к внесению денег на карты

В то же время, отмечается, само обновление направлено на повышение прозрачности финансовых операций. В частности:

Усиление финансового мониторинга.

Борьбу с анонимными операциями с наличными.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. В то же время, тем, кто уже перевыпустил свою карту, нужно прийти за ней в одно из отделений учреждения.

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