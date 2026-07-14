В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 19 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 10 июля) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк.

МР Банк;

Мегабанк;

РВС Банк;

Банк Сич.

"На этой неделе (13-17 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 19 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: практически на всю сумму на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 13,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 0,2 млн грн выставлена дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 60,03% от общего количества.

Еще 22,63% сделали вклады в частные банки. А 17,61% – в банки иностранных групп.

Лидером среди валют является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 1,117 трлн грн.

В иностранной валюте украинцы держат гораздо меньшую сумму. Она эквивалентна 583,2 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ием временем, ПриватБанк продлил действие ряда льготных тарифов – для международных переводов на зарубежные карты по всему миру, а также переводы из-за границы на карты в Приват24. Теперь специальные расценки будут действовать как минимум до 31 августа 2026 года.

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