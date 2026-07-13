Названы банки, которым доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

По состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,7 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).. Там отметили:

Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 марта 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,6%.

Сумма их вкладов – 197,6 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,45% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,45%.

От 200 тыс. грн до 600 тыс. грн в банках держат 1,43% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0,03%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 60,03% от общего количества.

Еще 22,63% сделали вклады в частные банки. А 17,61% – в банки иностранных групп.

В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги

Лидером среди валют является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 1,117 трлн грн.

В иностранной валюте украинцы держат гораздо меньшую сумму. Она эквивалентна 583,2 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в украинских банках действуют ограничения на снятие налички, соблюдение которых является обязательным для всех клиентов. Лимиты же каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

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