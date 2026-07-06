Касается клиентов ПриватБанка: в банке сделали заявление по тарифам

Государственный ПриватБанк продлил действие ряда льготных тарифов – для международных переводов на зарубежные карты по всему миру, а также переводы из-за границы на карты в Приват24. Теперь специальные расценки будут действовать как минимум до 31 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там отметили: решение принято, чтобы "сделать для украинцев более доступными современные цифровые сервисы и поддержку близких и родных.

"ПриватБанк продлевает пониженные тарифы на международные переводы с картами банка до конца лета... До 31 августа 2026 года действуют льготные тарифы на международные переводы в Приват24", – говорится в сообщении.

Сколько стоит перевести деньги на из-за границы на карты в Приват24

Тариф на переводы с заграничных карт на карты ПриватБанка в размере будет составлять 1% от суммы перевода (вместо 1,5%).

(вместо 1,5%). С валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты – 1% от суммы перевода, но не меньше 50 грн (вместо 2%).

Как переводить деньги за границу

Отправить же перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту также можно через Приват24. Для этого в приложении или веб-версии сервиса стоит:

Выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты.

Указать сумму перевода.

Подтвердить операцию.

"Отправить зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро. Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24", – напомнили в банке.

Как получить деньги на карту ПриватБанка из-за границы

В целом же, напомнили в ПриватБанке, отправить перевод с карты зарубежного банка на его карту в Приват24 можно в несколько способов. В частности:

Через само приложение (кнопка "Перевести").

Через веб-версию сервиса (в меню "Перевод на карту").

"Для этого ввести реквизиты карты зарубежного банка, выбрать карту ПриватБанка, на которую зачислить средства. И указать сумму перевода и подтвердить операцию", – рассказали в банке.

Клиентам Приватбанка рекомендуют заменить карты

В то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

Помимо этого, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Однако если посещать его нет возможности либр желания, сделать это можно также онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в украинских банках действуют ограничения на снятие налички, соблюдение которых является обязательным для всех клиентов. Лимиты же каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

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