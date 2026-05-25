В Украине внедряют новые стандарты качества бензина: как может измениться топливо на АЗС

В Украине обновят стандарты качества бензина и систему контроля топлива из-за расширения использования биоэтанола и постепенного перехода на европейские технические нормы и классификацию. Новые правила предусматривают модернизацию лабораторий, жесткий контроль за содержанием биокомпонентов в бензине и дальнейший отказ от устаревших стандартов Евро-3 и Евро-4.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Отмечается, что Украина должна создать не только новые требования к содержанию биоэтанола в бензинах, но и эффективную систему проверки качества такого топлива на всех этапах – от производства до реализации на АЗС.

Одним из ключевых шагов станет обновление технических регламентов для бензинов и дизельного топлива. Украина планирует имплементировать европейские стандарты EN 228 и EN 590, которые уже давно действуют на рынках стран ЕС. Речь идет не только о замене требований к составу топлива, но и к способам его маркировки, сертификации и испытаний.

Отдельно обсуждается постепенный отказ от устаревших экологических классов Евро-3 и Евро-4, которые до сих пор используются в части топливного сегмента. Вместо этого рынок должен перейти на более современные стандарты, соответствующие европейским экологическим нормам и способствующие уменьшению вредных выбросов.

Важной частью реформы является внедрение технического регламента по альтернативным моторным топливам, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1482. Документ регулирует использование бензинов с высоким содержанием спирта – от 10% до 50%, что открывает возможности для развития рынка более экологичного топлива.

Особое внимание государство уделяет подготовке лабораторий и контролирующих органов. Для качественного анализа топлива с биоэтанолом нужно обновленное оборудование, современные методы тестирования и новые процедуры отбора проб. Именно от этого будет зависеть, насколько эффективно удастся контролировать соблюдение новых стандартов на рынке.

Еще одно важное нововведение – постепенный переход к европейской системе классификации топлива вместо привычных для украинских водителей советских обозначений вроде А-80 или А-92. Такой шаг должен упростить ориентацию для потребителей, особенно в контексте интеграции с европейским рынком.

При этом для дизельного топлива оставят контроль важного показателя – температуры помутнения, что особенно актуально для украинского климата. Отмечается, что это позволит избежать проблем с использованием дизеля в холодное время года.

Напомним, что с 1 мая 2025 года в Украине уже действует требование об обязательном содержании не менее 5% жидких биокомпонентов в бензинах. Исключение сделано только для бензинов с октановым числом 98 и выше, топлива для нужд Министерства обороны, а также стратегических резервов нефти и нефтепродуктов.

За нарушение этих требований предусмотрены значительные штрафы: производители, импортеры или продавцы топлива могут уплатить 7 прожиточных минимумов за каждые 1000 литров бензина без необходимой доли биокомпонентов. Это более 21 тысячи гривен за каждую тысячу литров горючего.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правоохранители регулярно выявляют подпольные АЗС, которые торгуют фальсификатом по всей Украине. В частности, в Кривом Роге было обнаружено сразу три заправки, на которых в автомобили украинцев заливали бензин сомнительного происхождения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!