Украину заливают "бодягой": где вместо бензина авто заправляли фальсификатом
Правоохранители регулярно обнаруживают подпольные АЗС, торгующие фальсификатом по всей Украине. В частности, в Кривом Рогу были обнаружены сразу три заправки, на которых в автомобили украинцев заливали бензин сомнительного происхождения.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что АЗС:
- действовали в разных районах города;
- работали без разрешительных документов и лицензий на торговлю подакцизными товарами.
"Топливо закупали без документов о его происхождении и сертификатов качества. А реализовывали за наличные деньги без использования РРО и выдачи фискальных чеков", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: по делу были проведены обыски. В их ходе было изъято:
- более 10 тыс. литров бензина;
- 5,8 тыс. литров дизеля.
"Также демонтированы резервуары для хранения топлива и топливораздаточные колонки... Фигуранты – мужчина и две женщины – получили подозрения по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров)", – рассказали правоохранители.
Где в Украине торговали "бодягой" на АЗС
В целом же, случай в Кривом Роге – не единичный: правоохранители регулярно обнаруживают торговлю фальсификатом в разных уголках страны. В частности:
- В Одесской области была прекращена работа целой сети нелегальных заправок, на которых торговали, в частности, бензином сомнительного происхождения.
Незаконные АЗС работали в городах Березовка и Арциз, поселках Доброслав и Бессарабское, селе Буялык.
- В Киевской области была прекращена работа сразу трех нелегальны АЗС.
Продавали фальсификат Вышгородском и Бучанском районах.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина возобновила импорт топлива из Венгрии и Словакии. Однако это не повлияет на цены на внутреннем рынке, поскольку закупки происходят по рыночной стоимости.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!