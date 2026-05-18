Украину заливают "бодягой": где вместо бензина авто заправляли фальсификатом

Правоохранители регулярно обнаруживают подпольные АЗС, торгующие фальсификатом по всей Украине. В частности, в Кривом Рогу были обнаружены сразу три заправки, на которых в автомобили украинцев заливали бензин сомнительного происхождения.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что АЗС:

действовали в разных районах города;

работали без разрешительных документов и лицензий на торговлю подакцизными товарами.

"Топливо закупали без документов о его происхождении и сертификатов качества. А реализовывали за наличные деньги без использования РРО и выдачи фискальных чеков", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по делу были проведены обыски. В их ходе было изъято:

более 10 тыс. литров бензина;

5,8 тыс. литров дизеля.

"Также демонтированы резервуары для хранения топлива и топливораздаточные колонки... Фигуранты – мужчина и две женщины – получили подозрения по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров)", – рассказали правоохранители.

Где в Украине торговали "бодягой" на АЗС

В целом же, случай в Кривом Роге – не единичный: правоохранители регулярно обнаруживают торговлю фальсификатом в разных уголках страны. В частности:

В Одесской области была прекращена работа целой сети нелегальных заправок, на которых торговали, в частности, бензином сомнительного происхождения.

Незаконные АЗС работали в городах Березовка и Арциз, поселках Доброслав и Бессарабское, селе Буялык.

В Киевской области была прекращена работа сразу трех нелегальны АЗС.

Продавали фальсификат Вышгородском и Бучанском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина возобновила импорт топлива из Венгрии и Словакии. Однако это не повлияет на цены на внутреннем рынке, поскольку закупки происходят по рыночной стоимости.

