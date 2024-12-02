В Украине ведут подготовку к внедрению платных дорог: рассматривают 6 маршрутов

В Украине анализируют сразу 6 маршрутов для запуска платных дорог. В настоящее время уже наработан законопроект, запускающий этот механизм, а также договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который выступит одним из инвесторов проекта.

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Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач во время мероприятия European Business Association (EBA). Он отметил: само введение платных дорог является требованием ЕС, передает УНН.

"Вопрос платных дорог - это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением. ... Для того, чтобы сделать качественную дорогу, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ", – сказал Деркач.

При этом он подчеркнул: конкретное решение по превращению той или иной дороги в платную, будет приниматься после результатов анализа движения. Однако само решение как таковое является неизбежным – поскольку Украина, по его словам, уверенно движется к системе платных дорог.

"Рано или поздно платные дороги все равно будут", – резюмировал Деркач.

В Украине хотят ослабить экологические нормы для авто

В то же время, в Украине могут ослабить требования по экологическим нормам для некоторых транспортных средств. Для этого народные депутаты инициировали отсрочку внедрения требования о соответствии экологическим нормам Евро-6 для, в частности, грузовых авто и автобусов.

Соответствующий законопроект №12267 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его авторами, среди прочих, выступили:

Даниил Гетманцев – глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Александр Федиенко – Председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Максим Бужанский – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

Александр Завитневич – председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки.

По словам Гетманцева, в случае его принятия для ряда транспортных средств внедрение требования по соответствию Евро-6 будет отложено до 1 января 2027 года – причем речь идет как о новом, так и подержанном транспорте.

По действующему же законодательству определенный транспорт должен соответствовать нормам "Евро-6" уже с 1 января 2025 года. Речь о:

новых и подержанных седельных тягачах;

автобусах;

грузовых авто;

спецтехнике;

новых легковых автомобилях, подаваемых на первую регистрацию в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы значительно снизили покупку автомобилей с дизельными двигателями. В октябре таких машин было куплено около 5,7 тыс. штук, что сразу на 26% меньше, чем в это же время в прошлом году. Среди новых моделей самой популярной стала RENAULT Duster – таких машин было ввезено 508 единиц, стоимость которых стартует от 865 800 грн. Среди подержанных – RENAULT Megane, 403 авто.

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