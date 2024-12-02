В Украине хотят ослабить экологические нормы для авто: что намерены сделать с Евро-6

В Украине могут ослабить требования по экологическим нормам для некоторых транспортных средств. Для этого народные депутаты инициировали отсрочку внедрения требования о соответствии экологическим нормам Евро-6 для, в частности, грузовых авто и автобусов.

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Соответствующий законопроект №12267 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его авторами, среди прочих, выступили:

Даниил Гетманцев – глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Александр Федиенко – Председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Максим Бужанский – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

Александр Завитневич – председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки.

Текст и пояснительная записка к законопроекту пока не опубликованы. Однако, по словам Гетманцева, в случае его принятия для ряда транспортных средств внедрение требования по соответствию Евро-6 будет отложено до 1 января 2027 года – причем речь идет как о новом, так и подержанном транспорте.

По действующему же законодательству определенный транспорт должен соответствовать нормам "Евро-6" уже с 1 января 2025 года. Речь о:

новых и подержанных седельных тягачах;

автобусах;

грузовых авто;

спецтехнике;

новых легковых автомобилях, подаваемых на первую регистрацию в Украине.

Напомним: Евро-6 – это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Введение его нормуже несколько раз переносилось – сначала с 01 января 2018 года на 01 января 2020-го. А затем на 01 января 2025-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность, однако размер ее существенный. Так, по законодательству, штраф может составить от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.

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