Число забронированных работников в Украине может сократиться: кого затронут новые правила

До 1 сентября предприятия, имеющие критически важное значение для Украины, должны подтвердить соответствие новым требованиям, в частности в отношении средней зарплаты в размере 25 941 гривны, в противном случае они могут лишиться статуса и возможности резервировать работников. Больше всего новые правила могут ударить по фермерам, ИТ-стартапам и металлургии, где уже прогнозируют сокращение количества забронированных сотрудников на сотни человек.

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Об изменениях и возможных последствиях для бизнеса говорится в материале Forbes. До 1 сентября 2026 года предприятия должны повторно доказать, что соответствуют обновленным критериям критичности.

Предприятиям придется заново подтверждать критичность

Правительство обновило порядок определения критически важных предприятий. Одним из главных изменений стало повышение минимального порога средней заработной платы до 25 941 гривны. Текущий статус критичности предприятий будет сохраняться до истечения срока его действия, однако не дольше 1 сентября.

Поэтому бизнесу необходимо своевременно пройти процедуру подтверждения соответствия новым правилам. Крайним сроком подачи документов называют 17 августа 2026 года. В то же время юристы советуют не ждать последних дней из-за возможной значительной нагрузки на государственные органы.

В частности, документы в профильные министерства рекомендуется подавать не позднее 7 августа, а в областные военные администрации — еще до конца июля. На практике рассмотрение заявлений может длиться месяц и даже дольше.

Как предприятиям подтвердить статус

Для бизнеса предусмотрено два основных варианта. Первый — упрощенное подтверждение критичности, оно подходит предприятиям, которым для соответствия новым правилам необходимо лишь подтянуть показатель средней заработной платы. Воспользоваться такой процедурой можно до 10 августа.

Компании необходимо подать в профильное министерство или ОВА заявление о подтверждении статуса, справку о средней начисленной зарплате застрахованных работников и налоговый расчет за последний календарный месяц. После этого предприятие проверят на соответствие всем необходимым требованиям. Если критичность подтвердится, компания сохранит статус, однако только до истечения ранее установленного срока его действия.

Профильные государственные органы должны принять решение в течение 10 рабочих дней. Однако из-за большого количества заявлений процедура может затянуться.

Второй вариант — повторная подача полного пакета документов. Для получения статуса критически важного предприятия компания должна соответствовать трем критериям. Два из них являются обязательными для всех: необходимый уровень средней зарплаты и отсутствие налоговой задолженности. Третье требование компания может выбрать из базовых, отраслевых или региональных критериев.

Бронирование по двум местам работы больше не сохраняется

Отдельные изменения касаются работников, у которых была бронь сразу на двух местах работы. По новым правилам бронь должна оставаться только на предприятии, где человек работает дольше всего, бронь по совместительству необходимо аннулировать.

Предприятиям дается на это 10 рабочих дней. Требование об аннулировании бронирования будет направлять государственный орган, присвоивший компании статус критически важной. Подать заявление на аннулирование бронирования можно через приложение "Дія". Важно, что отсчет десятидневного срока начинается с момента выявления нарушения, а не со дня, когда предприятие получило соответствующее требование.

Юристы советуют компаниям самостоятельно проверять бронирование своих сотрудников. Если нарушение не устранить вовремя, предприятие может лишиться статуса критически важного. В бизнес-сообществе уже критикуют такой короткий срок. Работодатели отмечают, что десяти рабочих дней может быть недостаточно, чтобы найти замену сотруднику, который теряет бронирование.

Фермерам станет сложнее бронировать работников

Одни из самых существенных изменений коснулись аграрного сектора. Еще в декабре 2025 года отдельные отраслевые критерии для агропредприятий ужесточили вдвое. Минимальную площадь обрабатываемых земель увеличили с 500 до 1000 гектаров, а необходимый годовой доход — с 20 до 40 миллионов гривен.

Из-за этого небольшие фермерские хозяйства всё чаще вынуждены обращаться за получением статуса критически важных предприятий в областные военные администрации. Однако и на региональном уровне требования начали ужесточаться. В частности, Кировоградская и Одесская ОВА повысили минимальную площадь обрабатываемых земель до 200 гектаров.

Представители аграрного сектора предупреждают, что мелкие фермерские хозяйства могут фактически лишиться возможности нанимать необходимых работников. Во Всеукраинском аграрном совете даже допускают, что для части мелких хозяйств это может создать риск полного прекращения деятельности.

ИТ-стартапам усложнили получение статуса критически важного предприятия

Новые требования коснулись и ИТ-сектора. Ранее сам факт резидентства компании в "Дия.Сити" мог служить весомым основанием для получения статуса критически важного предприятия, теперь этого недостаточно. Компаниям необходимо подтвердить среднемесячное вознаграждение привлечённым работникам и гиг-специалистам на уровне не менее 1200 евро в эквиваленте.

Речь идет примерно о 61 тысяче гривен в месяц. Такой уровень выплат необходимо подтвердить за последние шесть месяцев. Представители ИТ-отрасли предупреждают, что наибольшие трудности возникнут у стартапов и новых резидентов.

Молодые компании могут просто не иметь шестимесячной истории выплат или достаточного уровня доходов для выполнения новых требований. В результате часть ИТ-компаний рискует не получить статус критически важных и лишиться возможности удерживать ключевых специалистов.

В металлургии прогнозируют сокращение бронирования

Негативных последствий ожидают и крупные промышленные предприятия. В одной из компаний прогнозируют, что из-за новых правил количество забронированных работников может сократиться на сотни человек. По прогнозам группы, уже к концу года предприятия могут потерять около 3,5–4 % работников.

В бизнес-среде также предполагают, что часть людей может уйти в теневую экономику, пытаясь избежать рисков, связанных с потерей бронирования. Еще одна проблема — необходимость повышать зарплаты работникам вспомогательных профессий, чтобы предприятие соответствовало зарплатному критерию критичности.

Наиболее сложной ситуация может стать для небольших предприятий, не располагающих достаточными финансовыми ресурсами для быстрого повышения зарплат. Под угрозой также оказываются малые фермерские хозяйства, молодые ИТ-компании и предприятия, где значительное количество людей работает по совместительству.

Отдельно ужесточены требования к производителям протезов. Теперь для соответствия одному из отраслевых критериев они должны обеспечивать протезами не менее 300 человек в год в рамках государственной программы. Ранее этот показатель составлял всего 50 человек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы получить отсрочку от мобилизации, работникам критически важных предприятий не обязательно проходить военно-медицинскую комиссию. В то же время законодательство определяет перечень категорий граждан, которые должны пройти медицинский осмотр в ТЦК и СП.

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