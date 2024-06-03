В Украине существенно подорожала земля: сколько стоит гектар

В Украине существенно подорожала земля сельхозназначения. Так, по итогам первого квартала 2024 года (январь-март), цена на землю выросла на 11,2%.

Об этом сообщает open4business. Отмечается:

капитализация рынка увеличилась на 202,5 млрд грн;

количество сделок купли-продажи земель сельхозназначения за этот период увеличилось на 7%.

"В Украине в первом квартале 2024 года было заключено 25,7 тыс. сделок купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения совокупным объемом 58,8 тыс. га. Что на 7% превышает показатели четвертого квартала 2023 года (октября-декабрь. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Сколько стоит гектар земли

При этом подчеркивается: средневзвешенная цена гектара сельскохозяйственной земли увеличилась на 11,2%. Так:

в четвертом квартале прошлого года она составила 37,7 тыс. грн;

в январе-марте 2024-го выросла до 42 тыс. грн.

"Несмотря на полномасштабную войну и довольно ограниченную модель, рынок сельскохозяйственных земель в Украине успешно развивается. Ярким свидетельством тому является недавнее решение Нацбанка об увеличении коэффициента ликвидности сельхозземель с 0,35 до 0,5. Это уже открыло возможность для агросектора и землевладельцев привлечь дополнительное финансирование на сумму 25 млрд долларов", – отметили аналитики.

Дополнительный ресурс для восстановления территорий

При этом подчеркивается: рынок сельхозземель – это "дополнительный ресурс для восстановления территорий". Потенциал которого, отмечается, еще используется должным образом.

"Его еще предстоит реализовать совместными усилиями правительства, законотворцев и общин", – резюмировали авторы материала.

Украинцы начали активно продавать землю

В то же время, в 2024 году украинцы начали активнее покупать и продавать земельные участки и недвижимость. В частности, за первые 3 месяца года было оформлено более 185 тыс. договоров об отчуждении земельного участка, что на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ.

Как отметили аналитики Опендатабот, число договоров об отчуждении другой недвижимости увеличилось на 55%. Что, впрочем, все еще меньше, чем в 2021 году.

"В 2024 году украинцы чаще продают или передают в другую собственность землю. В частности, 185 тыс. договоров об отчуждении земли оформили нотариусы за первый квартал 2024 года. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда нотариусы удостоверили почти 119 тыс. таких бланков. Количество таких договоров уже на треть больше, чем до начала полномасштабной войны", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в целом спрос на землю и недвижимость в Украине вырос в 1,5 раза.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы начали активно скупать недвижимость, причем как жилье, так и земельные участки. Так, в 2023 году этот показатель увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2022-м. Вкладываться жители страны больше предпочитают в землю, чем в жилье – в 2023-м земельных участков было приобретено в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

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