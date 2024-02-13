Землю ценят больше, чем жилье: украинцы начали активно скупать недвижимость

Украинцы начали активно скупать недвижимость – при чем, как жилье, так и земельные участки. Так, в 2023 году этот показатель увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2022-м. Вкладываться же жители страны больше предпочитают в землю, чем в жилье – в 2023-м земельных участков было приобретено в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Отмечается: в целом количество новоприобретенных жилья превысило 172 тысячи – тогда как в первый год полномасштабной войны таких покупок было зафиксировано 100 тысяч.

Земельных участков же было куплено больше. По приведенным данным таких сделок было заключено более 230 тысяч.

"До 2021 года, когда власти открыли рынок земли, сделок по покупке жилья было значительно больше, чем земли, но именно в этот год цифры почти сравнялись. С начала полномасштабной люди стали больше вкладывать деньги в землю", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, в ипотеку украинцы чаще покупают именно жилье. Таким образом в прошлом году было приобретено:

10 775 квартир и домов;

1 127 земельных участков.

"То есть на 9 сделок по жилью приходится только 1 на земельный участок", – отметили аналитики.

До довоенных показателей далеко

Впрочем, подчеркивается, до довоенных показателей покупки недвижимости текущие значительно недотягивают. Так, в целом в 2023 году таких сделок было заключено 404 тысячи, тогда как в 2021-м – 631 тысяча.

"В 1,7 раза больше недвижимости приобрели украинцы в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последний месяц на вторичном рынке украинской недвижимости изменилась стоимость 1-комнатных квартир. При чем, по всей стране. Впрочем, изменения эти неоднородны: в некоторых регионах цены с декабря-2023 по январь-2024 выросли, а в других снизились.

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