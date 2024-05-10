Украинцы начали активно продавать землю. Гектары серьезно подорожали

Украинцы в 2024 году начали активнее покупать и продавать земельные участки и недвижимость. В частности, за первые 3 месяца года было оформлено более 185 тыс. договоров по отчуждению земельного участка, что на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. В то же время, по итогам первого квартала 2024 года земля в Украине ощутимо подорожала.

О росте продаж сообщает Опендатабот. Отмечается: число договоров по отчуждению другой недвижимости увеличилось на 55%. Что, впрочем, все еще меньше, чем в 2021 году.

"В 2024 году украинцы чаще продают или передают в другую собственность землю. В частности, 185 тыс. договоров об отчуждении земли оформили нотариусы за первый квартал 2024 года. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда нотариусы засвидетельствовали почти 119 тыс. таких бланков. Количество таких договоров уже на треть больше, чем до начала полномасштабной войны", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом, спрос на землю и недвижимость в Украине вырос в 1,5 раза.

В Украине резко подорожала земля

В то же время, в Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. Так, по итогам первого квартала 2024 года (январь-март):

капитализация рынка увеличилась на 202,5 млрд грн, а цена на землю выросла на 11,2% – до средних 42 тыс. грн;

количество сделок купли-продажи земель сельхозназначения увеличилось на 7%.

"Несмотря на полномасштабную войну и довольно ограниченную модель, рынок сельскохозяйственных земель в Украине успешно развивается. Ярким свидетельством тому является недавнее решение Нацбанка об увеличении коэффициента ликвидности сельхозземель с 0,35 до 0,5. Это уже открыло возможность для агросектора и землевладельцев привлечь дополнительное финансирование на сумму 25 млрд долларов", – отметили аналитики open4business.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине землю, на которую не оформлено право собственности (неистребованная земельная доля), начнут отдавать местным громадам. Начаться этот процесс должен 1 января 2025 года. Таким образом, украинцы или их наследники, не получившие соответствующие документы, будут считаться отказавшимися от получения земли.

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