В Украине собираются переписать правила по аренде квартир: "слуга народа" рассказала о планах

В Украине могут существенно снизить налог на аренду квартир – с 23% до 7%. Ожидается, что это поможет вывести рынок из "тени".

Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: ставка 7% пока не является окончательной – обсуждаются также:

9%;

10%.

"На сегодняшний день 23% – это неподъемная сумма, которая не позволяет выводить рынок из тени. На сегодняшний день мы видим, если говорить о справедливом налогообложении, его в районе 7%", – объяснила Шуляк.

При этом она подчеркнула: в 2024 году налог за сдачу жилья в аренду уплатили лишь 900 украинцев. Что, по мнению нардепа, свидетельствует об огромной "теневом" рынке аренды – ведь квартиры или дома в стране арендуют сотни тысяч людей.

"Первый шаг, если мы хотим обязательно регистрировать договоры аренды, и вообще понимать, сколько таких операций осуществляется на рынке недвижимости, – снижения налогов. Я думаю, что люди, являющиеся владельцами квартир, меня точно поддерживают", – резюмировала она.

Украинцев собираются штрафовать за сдачу квартир в аренду

В то же время, отмечала Шуляк ранее, идея введения в Украине обязательной регистрации договоров аренды также призвана вывести недобросовестных арендодателей из тени. Тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, по ее словам, намерены штрафовать.

"Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", – объяснила Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшие 5 лет украинский рынок недвижимости может начать переживать стремительный рост. Дело в том, что покупать квартиру или дом планирует каждый второй гражданин. А потому спрос на квадратные метры будет увеличиваться. Впрочем, платить большие деньги за собственный "уголок" люди пока неготовы – ведь речь идет преимущественно о малобюджетныхквартирах и домах на вторичном рынке.

