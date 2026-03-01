Украинцы собираются массово покупать жилье: сколько и за какое готовы платить
В ближайшие 5 лет украинский рынок недвижимости может начать переживать стремительный рост. Дело в том, что покупать квартиру или дом планирует каждый второй гражданин. А потому спрос на квадратные метры будет увеличиваться. Впрочем, платить большие деньги за собственный "уголок" люди пока неготовы – ведь речь идет преимущественно о малобюджетныхквартирах и домах на вторичном рынке.
В частности, говорится в исследовании одной из крупнейших отраслевых платформ, большинство респондентов (42%) планируют потратить на это до 30 тыс. долларов. Еще 39% ориентируются на 30-60 тыс. долларов.
Заплатить же за жилье больше готовы немногие. Так:
- Отдать 60-150 тыс. долларов готовы лишь 15%.
- Лишь 4% респондентов намерены заплатить более 150 тыс. долларов.
Где самый высокий спрос
Наибольший спрос наблюдается на Киевскую область – сразу 35% опрошенных намерены приобрести жилье в этом регионе. Также популярна среди украинцев Львовская область – здесь хотят покупать недвижимость 14% респондентов. Кроме того, спросом пользуются:
- Одесская область – 10%;
- Ивано-Франковская – 9%;
- Днепропетровская – 9%.
Меньше всего, по понятным причинам, недвижимости планируется покупать в прифронтовых регионах.
Какую недвижимость выбирают украинцы
В целом, подавляющее большинство украинцев – 93% опрошенных – намерены покупать именно жилую недвижимость – т.е., квартиры, либо дома. Остальные планируют покупать:
- земельные участки – 4%;
- коммерческую недвижимость – 2%;
- другие варианты – 1,5%.
При этом покупки преимущественно планируется делать на вторичном рынке – 46% готовятся инвестировать в "подержанную" недвижимость. В то же время:
- покупать квадратные метры во введенных в эксплуатацию новостройках намерены 18%;
- в объектах на стадии строительства – 7%.
Сколько лет надо откладывать зарплату на квартиру
В то же время, по данным другого исследования, собственное жилье для многих украинцев является экономически очень сложной целью. Ведь в перерасчете на зарплаты, их стоимость составляет несколько годовых заработков людей.
В частности, в Запорожье для покупки 1-комнатной квартиры нужно откладывать полную годовую зарплату в течение 2,4 года.В Киеве – уже 7,7 года. А во Львове, Луцке и Ужгороде – 8-8,5 года.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине намерены ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир. Цель – вывести недобросовестных арендодателей из тени. Кроме того, ожидается, что за сдачу жилья без такого договора будут предусматриваться существенные штрафы.
