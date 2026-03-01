Украинцы собираются массово покупать жилье: сколько и за какое готовы платить

В ближайшие 5 лет украинский рынок недвижимости может начать переживать стремительный рост. Дело в том, что покупать квартиру или дом планирует каждый второй гражданин. А потому спрос на квадратные метры будет увеличиваться. Впрочем, платить большие деньги за собственный "уголок" люди пока неготовы – ведь речь идет преимущественно о малобюджетныхквартирах и домах на вторичном рынке.

В частности, говорится в исследовании одной из крупнейших отраслевых платформ, большинство респондентов (42%) планируют потратить на это до 30 тыс. долларов. Еще 39% ориентируются на 30-60 тыс. долларов.

Заплатить же за жилье больше готовы немногие. Так:

Отдать 60-150 тыс. долларов готовы лишь 15%.

Лишь 4% респондентов намерены заплатить более 150 тыс. долларов.

Где самый высокий спрос

Наибольший спрос наблюдается на Киевскую область – сразу 35% опрошенных намерены приобрести жилье в этом регионе. Также популярна среди украинцев Львовская область – здесь хотят покупать недвижимость 14% респондентов. Кроме того, спросом пользуются:

Одесская область – 10%;

Ивано-Франковская – 9%;

Днепропетровская – 9%.

Меньше всего, по понятным причинам, недвижимости планируется покупать в прифронтовых регионах.

Какую недвижимость выбирают украинцы

В целом, подавляющее большинство украинцев – 93% опрошенных – намерены покупать именно жилую недвижимость – т.е., квартиры, либо дома. Остальные планируют покупать:

земельные участки – 4%;

коммерческую недвижимость – 2%;

другие варианты – 1,5%.

При этом покупки преимущественно планируется делать на вторичном рынке – 46% готовятся инвестировать в "подержанную" недвижимость. В то же время:

покупать квадратные метры во введенных в эксплуатацию новостройках намерены 18%;

в объектах на стадии строительства – 7%.

Сколько лет надо откладывать зарплату на квартиру

В то же время, по данным другого исследования, собственное жилье для многих украинцев является экономически очень сложной целью. Ведь в перерасчете на зарплаты, их стоимость составляет несколько годовых заработков людей.

В частности, в Запорожье для покупки 1-комнатной квартиры нужно откладывать полную годовую зарплату в течение 2,4 года.В Киеве – уже 7,7 года. А во Львове, Луцке и Ужгороде – 8-8,5 года.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине намерены ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир. Цель – вывести недобросовестных арендодателей из тени. Кроме того, ожидается, что за сдачу жилья без такого договора будут предусматриваться существенные штрафы.

