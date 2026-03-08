Украинцев собираются штрафовать за сдачу квартир в аренду: "слуга народа" рассказала о планах

В Украине может появиться обязательная регистрация договоров аренды жилья. Тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, намерены штрафовать. Заявленная же цель такого потенциального обновления функционирование рынка аренды – выведение недобросовестных арендодателей из тени.

Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила:

Сами возможные штрафы будут большими.

Это, утверждается, будет понуждать людей выходить из тени.

"Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", – объяснила Шуляк.

При этом подчеркивается: легальная сдача жилья в аренду будет выгодна самим арендодателям. Ведь таким образом, получаемый ими доход станет "белым", что, по ее словам, упростит, в частности, работу с банками.

"Даже машину, чтобы купить в кредит тебе нужно будет всегда показывать свой легальный "белый" доход. И люди захотят его иметь", – уверена нардеп.

Сначала – налоги, потом – договор аренды

Впрочем, подчеркивает Шуляк, первым шагом "реформы" рынка аренды жилья станет уменьшение налогов для арендолателей. В частности, отметила нардеп, предлагается снижение ставки с 23% до около 7%.

Она убеждает: именно большие налоги являются главной причиной того, что арендодатели уходят в "тень". Например, подчеркивается, в 2024 году только 900 физических лиц по всей Украине официально задекларировали такие доходы.

Снижение же налоговой нагрузки на арендодателей, по словам Шуляк, будет стимулировать их сдавать свое жилье "в белую". Что, констатируется, создаст более цивилизованные правила игры.

