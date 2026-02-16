В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине существенно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с января-2025 по январь-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 33%.

А вот в месячном разрезе, по данным Госстата, яйца подешевели – на 7,7%. А потому, не исключено, что на рынке начал зарождаться новый ценовой тренд.

Впрочем, согласно мониторингу OBOZ.UA с конца января цена на нефасованные яйца (категории С1) заметно выросла – сразу на 0,17 грн/штука (1,7 грн/десяток). Посреди февраля крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 6,16 грн/штука (61,6 грн/ десяток). В частности:

Auchan – 5,8 грн/шт. (58 грн/десяток);

Novus – 5,54 грн/шт. (55,4 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 5,79 грн/шт. (57,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7,5 грн/шт. (75 грн/десяток).

Яйца будут дешеветь

В целом же, рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, в ближайшее время цены на яйца в Украине будут стабильными – т.е., не ожидается ни заметного подорожания продукта, ни удешевления. Впрочем, отметил эксперт, так будет только, если ситуация с электроэнергией и ценами на корма для птицы критически не изменятся.

"80% стоимости яиц и куриного мяса составляет цена на корма. Если не будет существенных изменений стоимости кормов, то останемся плюс-минус с такой ценой на яйца. Конечно, если не вырастет стоимость электроэнергии", – объяснил он.

Пока же, по словам эксперта, ожидается, что в ближайшие месяцы на рынке появится больше предложений от домохозяйств. Что, отметил он, позволит стабилизировать цены.

А вот после Пасхи (в 2026 году она выпадает на 5 апреля) яйца начнут дешеветь. По прогнозу Гопки, общее снижение цен составит 10-15%.

"Покупательная способность является важной. Производители и ритейлы понимают, если выставят слишком высокую цену, то продукт перестанут покупать", – констатировал специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в Украине, несмотря на войну, обстрелы энергетики и сложные погодные условия, ситуация с ценами на продукты питания остается контролируемой, а дефицита базовых товаров не прогнозируют. И хотя подорожание не исключается, резким оно не будет – по прогнозам, цены могут вырасти на 2-3%.

