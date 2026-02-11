Подорожают ли продукты в Украине из-за отключений света: в Кабмине поделились прогнозом

В Украине, несмотря на войну, обстрелы энергетики и сложные погодные условия, ситуация с ценами на продукты питания остается контролируемой, а дефицита базовых товаров не прогнозируют. Подорожание возможно, но умеренное, лишь на уровне 2-3%, без резких скачков цен на хлеб, масло, крупы и другие социально важные продукты.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в комментарии медиа. По его словам, продовольственный рынок остается относительно стабильным, а динамика цен – прогнозируемой.

Даже несмотря на обстрелы энергетической и аграрной инфраструктуры, резких скачков стоимости базовых продуктов не ожидается. Основной фактор, который сегодня давит на себестоимость продуктов, – это энергетические проблемы. Из-за повреждения энергосистемы предприятия пищевой промышленности вынуждены использовать генераторы или альтернативные источники питания. Отмечается, что это повышает расходы производителей и постепенно отражается на конечной цене товаров.

Впрочем, по оценкам Министерства, это влияние является умеренным. Ожидаемый рост цен на продукты питания в ближайший период составит около 2-3%, что соответствует обычным инфляционным колебаниям и не имеет признаков ценового шока для потребителей.

Отдельное внимание украинцы традиционно уделяют ценам на социально важные продукты – хлеб, муку, масло, крупы. Именно эти позиции наиболее чувствительны к изменениям в производстве и энергоснабжении.

По словам Высоцкого, даже в этих сегментах ситуация остается контролируемой. Несмотря на сложности с урожаем отдельных культур и повреждения производственных мощностей, дефицит базовых продуктов не прогнозируется. Возможное подорожание будет постепенным и не будет иметь резкого характера.

Аномальные морозы в январе вызвали беспокойство относительно будущего урожая, однако пока делать окончательные выводы рано. Озимые культуры находятся в состоянии зимнего покоя, и реальное влияние погодных условий станет понятным только после возобновления вегетации.

Если аграрный сезон пройдет без серьезных потерь, это позволит сохранить баланс между спросом и предложением на внутреннем рынке, а значит, избежать резкого роста цен на продукты во второй половине года. В последнее время в супермаркетах действительно стало больше импортных продуктов.

Однако, по словам чиновника, это не означает вытеснение украинских производителей. Во многих случаях речь идет о товарах, которые в Украине или не производятся вообще, или представлены в ограниченных объемах – например, цитрусовые, бананы или морская рыба.

В то же время в чувствительных сегментах, в частности молочной продукции, государство внимательно следит за ценами и конкуренцией, чтобы импорт не создавал перекосов и не давил на отечественных производителей. В Министерстве отмечают, что нынешняя ситуация существенно отличается от 2022 года. Продовольственные цепи адаптированы к военным условиям, производители научились работать в условиях рисков, а государство имеет инструменты для сдерживания резких колебаний цен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время длительных отключений света спрос на доставку еды и базовых товаров в Украине резко вырос, а средний чек увеличился более чем на 20%. Украинцы массово переходят от фастфуда к горячим домашним блюдам и товарам первой необходимости, превращая доставку в элемент выживания, а не комфорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!