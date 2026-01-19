В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине заметно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с декабря-2024 по декабрь-2025 – их стоимость увеличилась на 10,8%.

В месячном же разрезе, по данным Госстата, рост составил 5,6%. А за период с января по декабрь сразу 35,4%.

В то же время согласно мониторингу OBOZ.UA с конца декабря 2025 года цена на нефасованные яйца (категории С1) существенно снизилась – сразу на 1,02 грн/штука (10,2 грн/десяток). Ныне крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 5,73 грн/штука (57,3 грн/ десяток). В частности:

Auchan – 4,9 грн/шт. (4,9 грн/десяток).

Novus – 4,99 грн/шт. (49,9 грн/десяток).

"ЕКОмаркет" – 5,53 грн/шт. (55,3 грн/десяток).

"МегаМаркет" – 7,5 грн/шт. (75 грн/десяток).

Яйца продолжат дорожать

В то же.время, в экспертной среде ожидают, что в 2026 году яйца в Украине существенно подорожают. В частности, рассказал экономист Владимир Чиж, на это будет влиять ряд факторов:

Существенное увеличение расходов на электроэнергию.

Рост стоимости кормов.

По итогу, подчеркнул он, яйца могут прибавить в цене не менее 15%.

Впрочем, признал экономист, на стоимость продукта также существенно влияют сезонность и логистика. А потому, подчеркнул он, всегда стоит учитывать ценовую динамику перед праздниками и в период пиковых дат.

"К примеру, по случаю Пасхи в апреле цены могут временно вырасти. А потом снизиться летом", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году цены на хлебобулочные изделия в Украине выросли почти на 16%. Причиной этого стало подорожание энергоносителей, сырья, логистики и роста расходов производителей.

