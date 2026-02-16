В Украине резко переписали стоимость 1-комнатных квартир: старые цены больше неактуальны

Во многих городах Украины собственники существенно переписали цены на 1-комнатные квартиры. При чем, преимущественно, в сторону удорожания. Больше всего за год стоимость такого жилья выросла в Одессе и Ривне – сразу на 26%, до средних 48 000 и 56 000 долларов соответственно.

Также существенное удорожание, по данным аналитиков крупного профильного портала, зафиксировано в Киеве. Здесь стоимость "однушки" выросла на 16%.

В Чернигове и Харькове цены увеличились на 15%. А кроме того, в:

Виннице – на 14%;

Ивано-Франковске – на 13%;

Львове и Хмельницком – на 10%;

Полтаве – на 9%;

Ужгороде – на 8%.

Удешевление же зафиксировано лишь в 1 городе. Им стало Запорожье, где стоимость 1-комнатных квартир упала сразу на 12%.

В остальных же городах цены на такое жилье остались на прежнем уровне.

Какие цены на 1-комнатные квартиры в Киеве и других городах

В целом же, на вторичном рынке Украины 1-комнатные квартиры ныне стоят в среднем от 15 000 до 70 400 долларов. Самая высокая цена – собственно, 70 400 долларов – зафиксирована во Львове. В топ самых дорогих городов также входят:

Киев – в среднем, 69 700 долларов;

Ужгород – 65 000 долларов;

Черновцы – 56 700 долларов;

Ривне – 56 000 долларов;

Луцк – 55 000 долларов.

Дешевле всего же такое жилье стоит в Запорожье – в среднем, 15 000 долларов. А кроме того, в:

Николаеве – 20 500 долларов;

Харькове – 23 000 долларов;

Сумах – 24 000 долларов.

Украинцам стоит готовиться к подорожанию квартир

Вместе с тем, в экспертной среде считают, что после завершения активных боевых действий в Украине подорожают квартиры и дома. Ведь, утверждается, рост стоимости недвижимости является непременным "атрибутом" окончания войн.

Как рассказал OBOZ.UA член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, также будет расти и спрос на жилье. Среди причин этого эксперт выделяет:

возвращение из армии защитников, которые "начнут покупать жилье";

восстановление страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

"Если посмотреть историю любых войн в любых странах, то по их окончании цены на недвижимость росли. Поэтому будет подорожание", – считает Пилипчук.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине каждый владелец дома должен иметь технический паспорт, ведь именно он фиксирует реальные характеристики недвижимости и является обязательным для регистрации, продажи или ввода в эксплуатацию.

