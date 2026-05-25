В Украине разоблачили схему масштабного "ввоза" иностранцев: как работала подпольная сеть

В Украине разоблачили масштабную схему фиктивного "студенческого" оформления, через которую за $1500 иностранцам массово оформляли приглашение на обучение в украинском университете, что позволяло им получать визы и вид на жительство. Уже установлено около сотни таких "псевдостудентов", которые не посещали занятия, не владели языком и использовали Украину как место жительства или транзит в страны Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщает Госпогранслужба. По данным следствия, схема действовала как минимум с 2024 года и охватывала граждан из Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Организаторы предлагали иностранцам "услугу легализации" за примерно $1500. За эти деньги оформлялись фиктивные приглашения на обучение в один из университетов в центральном регионе Украины, что позволяло получить учебную визу, а впоследствии – вид на жительство.

Ключевую роль в схеме, по информации следователей, играл гражданин Пакистана, которого уже задерживали ранее. Также к организации были привлечены должностные лица учебного заведения, которые обеспечивали оформление документов без фактического учебного процесса.

В дальнейшем "студенты" почти не посещали занятия, не владели языком и не имели никакого академического прогресса. Часть из них, по данным правоохранителей, даже не оставалась в одном городе, аиспользовала Украину как транзитный маршрут для дальнейшего выезда в страны Европейского Союза.

В ходе расследования установлено, что часть иностранцев официально числилась в учебных списках, однако фактически не была привлечена к образовательному процессу. Отмечается, что это позволяло им годами находиться на территории Украины легально, избегая миграционного контроля.

Сейчас одна из ключевых фигуранток – руководительница университетского подразделения по подготовке иностранцев взята под стражу. Суд определил залог в размере 1 миллиона гривен. Всем причастным к схеме грозит до 9 лет лишения свободы в зависимости от роли в организованной группе.

Подобные схемы создают риски для безопасности, ведь позволяют неконтролируемо легализовать иностранцев без реальной проверки их намерений.

