В Украине перекрыли контрабанду электромобилей из ЕС: как действовала схема

Украинские правоохранители разоблачили и перекрыли поток контрабандных электромобилей, которые нелегально завозили из Евросоюза. Перевозчик пытался занизить реальную стоимость машин, чтобы сэкономить на таможенных платежах.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, машины пытались ввезти через таможенный пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией. Настоящая стоимость машин начиналась от 1 млн грн.

Как действовала схема

Перевозчик из Грузии транспортировал автовозом китайские электрокары в адрес предприятия во Львове.

Для минимизации обязательных таможенных платежей в документах для контролирующих органов стоимость автомобилей была занижена.

Но "сэкономить" дельцам не удалось, поскольку при осмотре кабины водителя обнаружили скрытые оригиналы документов с реальной рыночной ценой машин - около 1 млн грн за каждую.

Что было дальше

Правоохранители изъяли электрокары, грузовик и лафет, которыми осуществлялось незаконное перемещение автомобилей через таможенную границу. Общая стоимость конфискованного имущества не указывается.

Начато досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля подакцизных товаров). Сейчас устанавливаются все причастные к контрабандной схемы.

Налог на электромобили: зарегистрирована петиция

В Украине зарегистрировали петицию, авторы которой предлагают заменить возможный фиксированный налог на электромобили до 4 тысяч гривен в месяц системой оплаты за фактический пробег. Это обяжет водителей платить в зависимости от того, сколько они реально пользуются авто.

Вопрос нового сбора для электромобилей возник из-за стремительного роста количества такого транспорта в Украине. Если еще несколько лет назад на дорогах было около 20 тысяч электрокаров, то сегодня их уже почти 300 тысяч.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января электромобили в Украине начали облагать налогом на добавленную стоимость (НДС). В результате официальные продажи таких автомобилей резко сократились.

