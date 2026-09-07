В Украине "подскочили" цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. В августе 2026 года средняя стоимость гектара составила 80 542 грн, что более чем на 2 700 грн выше, чем было в июле.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли наоборот, снизилась:

в августе в Украине было продано 14 967 га;

это более чем на 3 100 га ниже показателя июля.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 34 910 до 260 970 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 7,5 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 34 910 грн. А кроме того, в:

Херсонской – 35 775 грн/га;

Николаевской – 40 922 грн/га;

Одесской – 44 690 грн/га;

Черниговской – 46 000 грн/га;

Сумской – 49 524 грн/га;

Днепропетровской – 50 568 грн/га.

Дороже всего земля стоит во Львовской области – в среднем 260 970 за гектар. А также в:

Ивано-Франковской – 151 777 грн/га;

Киевской – 133 634 грн/га.

Названы области с самыми плодородными почвами

В то же время, по словам авторов материала "Слово и дело", самыми плодородными в Украине являются земли в Кировоградской и Харьковской областях. По данным Института охраны почв, в первой из них зафиксирован один из самых низких объемов внесенных органических удобрений и снижение доли цинка. А во второй – самое высокое содержание гумуса.

Впрочем, отмечается, по состоянию на 2023 год (за который представлены самые свежие результаты соответствующих исследований) в почвах области наблюдается снижение доли фосфора. Кроме того, в них становится меньше калия.

"Как отмечают специалисты Института, для повышения уровня гумуса в украинских почвах в первую очередь необходимо вносить органические удобрения. В частности, торф", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что во власти отказались от идеи обязательной регистрации в Украине договоров аренды квартир и домов, юристы такой документ оформлять настоятельно советуют. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

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