Землю стоит покупать здесь? Где в Украине самые плодородные почвы

Самыми плодородными в Украине являются земли в Кировоградской и Харьковской областях. По данным Института охраны почв, в первой из них зафиксирован один из самых низких объемов внесенных органических удобрений и снижение доли цинка. А во второй – самое высокое содержание гумуса.

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Впрочем, отмечается, по состоянию на 2023 год (за который представлены самые свежие результаты соответствующих исследований) в почвах области наблюдается снижение доли фосфора. Кроме того, в них становится меньше калия.

"Как отмечают специалисты Института, для повышения уровня гумуса в украинских почвах в первую очередь необходимо вносить органические удобрения. В частности, торф", – говорится в материале "Слово и дело".

Самое низкое же качество почв зафиксировано сразу в трех областях. Это:

Сумская;

Волынская;

Житомирская.

"Последние две области относятся к региону Полесье, в который также входит Ривненская область, которая лишь немного превышает порог низкого качества почвы. Для Полесья характерны высокая кислотность почв и низкое содержание гумуса – в среднем 2,43%", – пояснили специалисты.

А вот почвы Сумской области, как отмечается, истощились из-за интенсивного ведения сельского хозяйства. При этом, как напомнили эксперты, ранее эта область считалась одной из самых плодородных в Украине.

Проблема земли в Украине

В целом же на качество почвы в Украине, как отмечается, влияет сразу целый ряд факторов. Среди них выделяются:

Непредсказуемая погода, а также насекомые –, в частности, саранча.

Заминированность.

"Десятилетия экстенсивного сельского хозяйства в СССР и недостаточное удобрение почв после обретения независимости привели к снижению плодородия украинских земель", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подешевела земля сельхозназначения. В апреле 2026 года средняя стоимость гектара составила 69 468 грн, что почти на 4 500 грн ниже, чем было в марте.

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