В Украине по-новому будут наказывать перевозчиков: какие правила изменились

В Украине утвердили новые правила функционирования электронной очереди для грузового транспорта еЧерга. Отныне для перевозчиков будет действовать разная приоритетность для пересечения границы, а также введены новые наказания для нарушителей.

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Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, соответствующий приказ №1028 от 20 июня 2025 года уже был зарегистрирован Минюстом. Его реализация позволит обновить систему єЧерга и разработать необходимый функционал.

"Наша цель – чтобы каждый перевозчик пересекал границу прогнозируемо и предсказуемо. Для этого мы постоянно работаем над модернизацией системы єЧерга. Новые правила учитывают потребности бизнеса, обеспечивают приоритет для ряда грузов и позволят сделать систему более прогнозируемой. Это очередной шаг к цифровому, прозрачному и эффективному управлению границей", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Приоритетный пропуск грузов

Согласно обновлению, некоторые грузовики будут иметь приоритетное право пересечения границы. В частности, право на внеочередной въезд будут иметь автомобили Сил безопасности и обороны Украины, выполняющих служебные задачи, а также особые условия будут действовать для перевозчиков:

скоропортящихся товаров ;

; продукции предприятий со статусом Авторизованного экономического оператора (АЭО) ;

; грузов с транзитной декларацией Т1 или книжкой МДП (Carnet TIR).

Распределение будет происходить в следующем порядке:

1 грузовик АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом; 1 грузовик со скоропортящимся грузом; 1 грузовик АЕО/Т1/МДП; 5 грузовиков, не имеющих приоритета.

Новые ограничения для перевозчиков

Также в систему включили ряд ограничений. Они должны помочь предотвратить блокирование перевозчиками мест в очереди без намерения пересекать границу:

продлить очередь для конкретного грузовика можно не чаще чем раз в 60 дней ;

; отсрочить заезд можно раз – на 4, 6, 8 или 10 часов;

– на 4, 6, 8 или 10 часов; отмена очереди возможна, но в случае злоупотреблений система автоматически будет блокировать повторную регистрацию того же грузовика на две недели.

Для нарушителей будут действовать определенные наказания. В частности автоматически блокировка будет происходить в таких случаях:

внесение недостоверных данных относительно водителя, груза или транспортного средства;

относительно водителя, груза или транспортного средства; выявление данных о пересечении границы без регистрации в єЧерзі ;

; выявление данных о перевозке груза, когда при регистрации в очереди было указано пустое транспортное средство ;

; пользователь дважды подряд самостоятельно отменил место в очереди для грузовика, который уже был в статусе "въезда в пункт пропуска";

аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;

из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска; за сутки до пересечения границы пользователь дважды отменил место в очереди в течение последних 30 дней.

Также OBOZ.UA сообщал, что в мае в Украине обновили правила очередности пересечения границы пассажирскими автобусами, которые нормируют порядок прибытия транспорта в пункты пропуска и использования системы єЧерга. Отныне перевозчики должны ответственно бронировать временные слоты, иначе потеряют право на очередь в следующем месяце, что позволит уменьшить очереди и ускорить движение.

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