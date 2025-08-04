В Украине по-новому будут наказывать перевозчиков: какие правила изменились
В Украине утвердили новые правила функционирования электронной очереди для грузового транспорта еЧерга. Отныне для перевозчиков будет действовать разная приоритетность для пересечения границы, а также введены новые наказания для нарушителей.
Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, соответствующий приказ №1028 от 20 июня 2025 года уже был зарегистрирован Минюстом. Его реализация позволит обновить систему єЧерга и разработать необходимый функционал.
"Наша цель – чтобы каждый перевозчик пересекал границу прогнозируемо и предсказуемо. Для этого мы постоянно работаем над модернизацией системы єЧерга. Новые правила учитывают потребности бизнеса, обеспечивают приоритет для ряда грузов и позволят сделать систему более прогнозируемой. Это очередной шаг к цифровому, прозрачному и эффективному управлению границей", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Приоритетный пропуск грузов
Согласно обновлению, некоторые грузовики будут иметь приоритетное право пересечения границы. В частности, право на внеочередной въезд будут иметь автомобили Сил безопасности и обороны Украины, выполняющих служебные задачи, а также особые условия будут действовать для перевозчиков:
- скоропортящихся товаров;
- продукции предприятий со статусом Авторизованного экономического оператора (АЭО);
- грузов с транзитной декларацией Т1 или книжкой МДП (Carnet TIR).
Распределение будет происходить в следующем порядке:
- 1 грузовик АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом;
- 1 грузовик со скоропортящимся грузом;
- 1 грузовик АЕО/Т1/МДП;
- 5 грузовиков, не имеющих приоритета.
Новые ограничения для перевозчиков
Также в систему включили ряд ограничений. Они должны помочь предотвратить блокирование перевозчиками мест в очереди без намерения пересекать границу:
- продлить очередь для конкретного грузовика можно не чаще чем раз в 60 дней;
- отсрочить заезд можно раз – на 4, 6, 8 или 10 часов;
- отмена очереди возможна, но в случае злоупотреблений система автоматически будет блокировать повторную регистрацию того же грузовика на две недели.
Для нарушителей будут действовать определенные наказания. В частности автоматически блокировка будет происходить в таких случаях:
- внесение недостоверных данных относительно водителя, груза или транспортного средства;
- выявление данных о пересечении границы без регистрации в єЧерзі;
- выявление данных о перевозке груза, когда при регистрации в очереди было указано пустое транспортное средство;
- пользователь дважды подряд самостоятельно отменил место в очереди для грузовика, который уже был в статусе "въезда в пункт пропуска";
- аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;
- за сутки до пересечения границы пользователь дважды отменил место в очереди в течение последних 30 дней.
Также OBOZ.UA сообщал, что в мае в Украине обновили правила очередности пересечения границы пассажирскими автобусами, которые нормируют порядок прибытия транспорта в пункты пропуска и использования системы єЧерга. Отныне перевозчики должны ответственно бронировать временные слоты, иначе потеряют право на очередь в следующем месяце, что позволит уменьшить очереди и ускорить движение.
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