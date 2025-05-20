Украинцам обновят правила пересечения границы: что и для кого изменится

В Украине разработали новые правила очередности пересечения границы пассажирскими автобусами, которые нормируют порядок прибытия транспорта в пункты пропуска и использования системы єЧерга. Отныне перевозчики должны ответственно бронировать временные слоты, иначе потеряют право на очередь в следующем месяце, что позволит уменьшить очереди и ускорить движение.

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Об этом говорится в проекте приказа Министерства развития общин и территорий Украины (Минразвития). Речь идет об официальном нормировании порядка пользования єЧерги для перевозчиков, выполняющих международные рейсы.

Новые правила внедряют четкую систему бронирования слотов, а также определяют как должна выглядеть зона ожидания, и предусматривают ответственность за злоупотребление системой. В частности, перевозчики, которые систематически бронируют места в очереди, но не выезжают в рейс, потеряют право пользоваться системой в следующем месяце. Ожидается, что такие нововведения освободят очередь от "мертвых слотов", которые создавали задержки.

Новый порядок также предусматривает взаимодействие с пограничниками и техническими администраторами, чтобы обеспечить контроль и прозрачность процесса. Таким образом, благодаря точному учету транспортных средств и ответственности перевозчиков, пункты пропуска будут работать быстрее и эффективнее.

Причина внедрения таких новых правил – это резкий рост автомобильного трафика из-за полномасштабной войны и закрытия воздушного и морского пространства. Очереди на границе иногда достигали по 10-12 километров, включая автобусы с пассажирами, которые не могли выехать или вовремя попасть в пункт пропуска.

Ожидается, что введение системных правил должно уменьшить нагрузку, улучшить качество обслуживания пассажиров и снизить риски коррупционных злоупотреблений на границе. Документ сейчас опубликован в форме проекта приказа и готовится к внедрению после завершения этапа общественного обсуждения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на украинско-польской границе в пределах пункта пропуска "Медика-Шегини" продолжаются ремонтные работы, повлекшие задержки в движении грузового и пассажирского транспорта. Грузовики перенаправлены на автобусную полосу, поэтому пограничники рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

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