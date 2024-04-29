В Украине пересчитали цены на важные продукты: сколько теперь стоят на рынке

Накануне Пасхи в Украине подорожали овощи. Причина – рост спроса. К примеру, на одном из крупнейших оптовых рынков "Шувар" огурец за неделю вырос в цене со средних 75-100 грн/кг до 95-110 грн/кг.

Об этом сообщает AgroTimes. Также, отмечается, подорожала ранняя капуста – с 25 грн/кг до 35-40 грн/кг.

"Цены на томаты теперь в среднем равны 88 грн/кг. Красный кубовидный перец – по 125 грн/кг. Пучок редиса стоит 15-17 грн", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: подорожали, все же, не все продукты – на некоторые цены снизились. К примеру, кабачок подешевел с 85-95 грн/кг до 60-70 грн/кг.

Почему цены на овощи выросли

Причиной же подорожания, отмечается, является приготовление украинцев к Пасхи. Которая в 2024 году празднуется 5 мая.

"Увеличение спроса потребителей перед Пасхой позволило фермерам повысить цены на тепличные овощи", – говорится в материале.

Как в Украине изменилась стоимость популярных продуктов

В целом же в Украине подешевели продукты питания. За год – с марта 2023-го по март 2024-го – цены на них снизились на 0,1%. Однако, к примеру, конкретно яйца подешевели сразу на 34,3%, а масло подорожало на 13,5%.

Кроме яиц, по данным Госстата,значительно подешевело подсолнечное масло – на 17,4%. А также:

овощи – на 12,2%;

сахар – на 13,3%.

На хлеб и хлебопродукты цены снизились на 2,3%. А на макаронные изделия – на 0,4%.

В то же время на ряд продуктов цены все же выросли. В частности, на:

масло – на 13,5%;

молоко – на 8,8%;

мясо и мясопродукты – на 7,7%;

сыр и мягкий сыр – на 7,6%;

хлеб – на 5,2%;

фрукты – на 4,9%;

рыбу и продукты из рыбы – на 4,5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине стоимость пасхального стола в 2024 году выросла по меньшей мере на 15%. При этом некоторые продукты подорожали более чем на 30%.

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