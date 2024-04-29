Цены на важные продукты в Украине пересчитали: сколько стоит пасхальный стол и как сэкономить

В Украине стоимость пасхального стола в 2024 году выросла по меньшей мере на 15%. При этом некоторые продукты подорожали более чем на 30% (сыр). Если покупать продукты в супермаркетах, то это выгодно делать сразу в нескольких сетях, отслеживая акционные предложения. О том, как подорожала пасхальная корзина и где покупать выгоднее, читайте в материале OBOZ.UA.

Где покупать дешевле

Для сравнения мы собрали традиционный список продуктов в четырех крупнейших сетях супермаркетов. Мы сравнивали стоимость яиц, ветчины, колбасы, масла и творога. В традиционную праздничную корзину также принято класть паски, хрен и соль. При этом на момент написания материала паски продают еще не во всех сетях супермаркетов, поэтому для оценки стоимости мы использовали расчеты Института аграрной экономики. По их расчетам, за 179,8 грн можно изготовить 1 кг паски по традиционному рецепту (масло, мука, сахар, дрожжи, изюм, яйца), что на 5,8% превышает ее стоимость в 2023 году (169,88 грн).

Что касается стоимости продуктов в супермаркетах, для сравнения мы выбирали продукты с одинаковыми характеристиками. Масло жирностью 82%, сыр твердый 45%, ветчина свиная, салями сырокопченая, яйца СО (наибольший размер, чистые). Важно отметить, что такое сравнение не позволяет полноценно оценивать, в каком из супермаркетов цены высокие, а в каком – низкие. К примеру, в "Сильпо" действует акция, предусматривающая значительную скидку на колбасу салями. И только эта акция помогла этой сети занять первую позицию по уровню цены. В то же время в NOVUS на выбранный товар скидки не распространялись, поэтому цены в этой сети оказались самыми высокими. Но как только акция в "Сильпо" закончится, эта сеть потеряет свое первенство.

В АТБ за упомянутый набор продуктов придется заплатить 735,55 грн. Здесь предлагают одну из самых дешевых ветчину собственной торговой марки "Своя линия". Именно благодаря дешевой ветчине АТБ и занял второе место по стоимости продуктов. Здесь следует отметить, что ветчина в АТБ отличается и по вкусу, и по перечню ингредиентов. Также в сети действовала скидка на яйца, на момент написания материала десяток крупных яиц можно было купить всего за 40,4 грн.

Что можно купить в АТБ за 733,55 грн в пасхальную корзину:

Ветчина 0,5 кг "Мясная лавка/Своя линия" "Киевская свиная" – 139,3 грн

Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" "Салями Болгарская" с/к – 400,35 грн/кг

Яйцо куриное 10 шт. "Ясенсвит" "Настоящие великаны" – 40,4 грн/шт

Масло 180 г "Молокия" сладкосливочное экстра 82% – 90,9 грн

Сыр твердый 160 г "Своя линия" "Голландский" 45% – 62,6 грн

"Сильпо" предлагает самые низкие цены за указанный список продуктов – 637,97 грн. Супермаркет продает ветчину по цене 179,5 грн. А вот стоимость салями с учетом скидки составляет всего 259 грн.

Что можно купить в "Сильпо" за 637,97 грн:

Ветчина "Укрпромпостач" свиная вареная п/о в/с, 500 г – 179,5 грн

Колбаса "Самобранка" "Салями Сицилия" с/к, 1 г – 259 грн за кг

Яйцо "Ясенсвит" "Настоящие великаны" СО, 10 шт./уп. – 50,99 грн

Масло сладкосливочное "Молокия" экстра 82%, 180 г – 69,99 грн

Сыр "Пирятин" "Голландский твердый" 45%, 160 г – 78,49 грн

NOVUS предлагает самые высокие цены из указанного перечня супермаркетов. Причина: акции не действуют на список продуктов пасхальной корзины. Итак, на 839,17 грн в супермаркете можно купить:

Ветчина "Алан" "Королевская" свиная вареная – 229,5 грн

Колбаса салями "Глобино" "Соборная сырокопченая" – 403,7 за 1 кг

Яйца "Ясенсвит" "Настоящие куриные великаны" СО, 10 шт. – 54,99 грн

Масло "Молокия" экстра 82%, 180 г – 90,99 грн

Сыр твердый "Молочная Гильдия" "Голландский", 150 г – 59,99 грн

В "Ашане" такой перечень продуктов будет стоить 776,3 грн. На эту сумму можно купить:

Ветчина "Укрпромпостач-95" "Путь казака" сырокопченая высшего сорта – 276,7 грн за 0,5 кг

Колбаса "Ашан" "Салями Польская" сырокопченая первого сорта за 1 кг – 295 грн

Яйца куриные "Ясенсвит" Original eggs СО, 10 шт. – 64,3 грн

Масло "Молокия" сладкосливочное 82%, 180 г – 75,4 грн

Сыр "Ферма" "Голландский твердый" 45%, 150 г – 64,9 грн

Что и как подорожало и компенсировал ли рост доходов инфляцию

Институт аграрной экономики оценил стоимость всех мясных продуктов в 2024 году. Итак, самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 200 грн (380-420 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 250 грн (500-540 грн за 1 кг). Стоимость сала осталась почти на уровне прошлого года – (0,5 кг) – до 110 грн из расчета 210-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2023 годом стоимость буженины увеличилась на 14,2%, домашней колбасы – на 14,3%, сала – на 3,1%.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) – 250 грн (450-550 грн за 1 кг), сливочное масло (0,5 кг) – 194,75 грн (73,2-80,5 грн за пачку 200 г), творог (0,5 кг), который обойдется в 107,5 грн (37-45 грн за пачку 200 г). По сравнению с 2023 годом стоимость сыра твердого выросла на 31,9%, творога – на 23,0%, сливочного масла – на 16,4%.

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, осложнением внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", – пояснил академик НААУ Юрий Лупенко.

Минимальная зарплата в Украине с Пасхи в прошлом году выросла на 18,75%. А средняя зарплата – на 21,3%, согласно данным большого кадрового портала. По подсчетам Института, с учетом паски и дополнительных продуктов к праздничному столу, в прошлом году на Пасху нужно было потратить 1208,7 грн, а в этом году – 1422 грн. В прошлом году из средней зарплаты после покупки продуктов пасхальной корзины оставалось 14 221 грн, а в этом году, с учетом роста зарплат, уже 17 355 грн. Так что рост зарплат компенсировал инфляцию.

Расходы на пасхальную корзину можно сделать незаметными, рассказывает Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank. Финансовый тренд в Украине последних лет – оплата по частям (или так называемый BNPL, "покупай сейчас, плати потом"). Стоимость покупки разбивается на равные платежи, и поэтому вместо того, чтобы заплатить сразу много, можно платить несколько месяцев небольшими суммами.

"Хотя следует признать, что далеко не все банковские программы Украины с названием "оплата частями" действительно беспроцентные и удобные. Но этих недостатков нет у карты рассрочки Мед – это абсолютно честная беспроцентная рассрочка", – рассказывает Компанец. Также стоит обратить внимание на то, в каких магазинах работает оплата по частям вашего банка. Например, с картой Мед от Unex Bank платить за продукты по частям можно в NOVUS, Fozzy и проч. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

В Украине темпы удорожания продуктов значительно опережают скорость индексации зарплат. Покупая продукты в пасхальную корзину, стоит обратить внимание на акции и скидки. Сравнение цен в крупных сетях супермаркетов показывает: иногда скидки действительно помогают экономить. Если у вас есть несколько супермаркетов и желание не тратить лишнее, сравните цены на разные продукты в этих сетях и купите в каждой то, что предлагают по более выгодной цене. А если средств на пасхальный стол не хватает, рассмотрите возможность воспользоваться оплатой по частям.