Цены резко переписали: как в Украине изменилась стоимость популярных продуктов
В Украине подешевели продукты питания. За год – с марта-2023 по март-2024 – цены на них снизились на 0,1%. Однако, к примеру, конкретно яйца подешевели сразу на 34,3%, а масло подорожало на 13,5%.
Об общей динамике рассказали в Госстате. По его данным, кроме яиц значительно подешевели также:
- подсолнечное масло – на 17,4%;
- овощи – на 12,2%;
- сахар – на 13,3%.
На хлеб и хлебопродукты цены снизились на 2,3%. А на макаронные изделия – на 0,4%.
Что подорожало
В то же время, на ряд продуктов цены, все же, выросли. В частности, на:
- масло – на 13,5%;
- молоко – на 8,8%;
- мясо и мясопродукты – на 7,7%;
- сыр и мягкий сыр – на 7,6%;
- хлеб – на 5,2%;
- фрукты – на 4,9%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 4,5%.
В Украине ожидается значительное подорожание популярного продукта
Вместе с тем, украинские производители готовятся повышать цены на шоколад и изделия из него. Среди причин – удорожание сырья и блокада поляками границы. В результате уже летом стоимость плитки шоколада может вырасти с текущих средних 35 грн до 50 грн. А к зиме – сразу к 70 грн.
Более того, рассказала обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук, производители уже уменьшили размер стандартной плитки. Со 100 до 80 г.
"Следует ожидать удорожания – и производители это подтверждают. Есть прогноз, что летом цена за плитку шоколада (а она сейчас уже не 100, а, например, 80 г) может возрасти с 35 до 50 грн, а до конца года – и все 70 грн", – говорится в сообщении.
При этом она подчеркнула: оценочные цифры – усредненные. Ведь "есть шоколад с содержанием какао в 30%, а есть более 80%".
По словам Гук, рост стоимости шоколадных изделий станет результатом ряда факторов. В частности:
- Удорожания сырья.
Так, на прошлой неделе биржевые цены на какао-бобы поднялись до исторических максимумов, превысив отметку 10 000 долларов за тонну. С начала февраля удорожание составило почти 10%, с начала года – 50%, а с 2022 года – 130%. И, по ожиданиям, эта динамика в ближайшее время сохранится.
- Блокирование польской границы.
"Сырье идет именно через нее. И этот фактор уже тоже озвучивают и кондитеры, и ритейлеры", – признает эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.
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