В Украине переписали цены на ряд популярных продуктов: на что больше всего

В Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили: также значительно уменьшилась стоимость яиц – на 9,5%. А кроме того:

сахара – на 5,8%;

хлебопродуктов – на 2,8%;

макаронных изделий – на 0,3%.

Подорожали же больше всего мясо и мясопродукты – сразу на 12,4%. Также цены выросли на:

масло – на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сыр и творог – на 7,5%;

хлеб – на 7%;

рыбу и продукты из рыбы – на 4,1%;

овощи – на 3%;

фрукты – на 2,2%.

Украинцев ожидает подорожание

В свою очередь, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в ближайшее время еда в Украине подорожает. По его словам, роста цен стоит ожидать уже в январе-феврале.

Впрочем, ожидающееся подорожание не должно стать критическим. По прогнозу, оно составит 5-7%. Более того, отметил эксперт, рост цен будет плавным.

Причиной же этого, по его словам, является влияние сезонного фактора. "Резкого подъема цен не будет, потому что фактов, которые привели бы к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, – это курс гривни к доллару", – сказал Марчук.

Что подорожает

В целом же, отметил эксперт, подорожание затронет сразу ряд групп товаров. В частности, это:

овощи;

молоко;

мясная продукция.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине зафиксировали смену тенденций на рынке белокочанной капусты. Один из ключевых овощей снова будет дорожать. Поставщики только за последнюю неделю подняли свои расценки на 30%. Что в скором времени отразится и на розничных ценах, которые пока составляют около 15 грн/кг.

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