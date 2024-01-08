Украинцев предупредили о росте цен на продукты в январе-феврале: озвучен прогноз

В Украине в январе-феврале ожидается рост цен на продукты. Удорожание составит примерно 5-7% из-за сезонных факторов, влияющих на молочную, мясную и овощную продукцию.

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Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНН. По его словам, пока нет фактов, предусматривающих быстрый рост цен на продукты питания.

При этом цены могут вырасти на 5-7% из-за влияния сезонного фактора, затрагивающего молочные продукты, мясные изделия и овощные культуры.

"Резкого поднятия цен не будет, потому что фактов, которые привели бы к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, это курс гривны к доллару", – сказал Марчук.

Он добавил, что колебания курса могут повлиять и на импортную продукцию. "Внутри факторов подорожания нет. Разве что фактор сезонности: сборка и хранение овощей, электроэнергия. В среднем, в течение января-февраля, предполагается рост цен на не более 5-7%", — добавил заместитель председателя совета.

Эксперт отметил, что могут вырасти цены на овощи, молоко и мясную продукцию. Причина удорожания овощной группы – сезонный фактор.

"Молочка также идет в цене потому, что пока не сезон, и, соответственно, большой дефицит от домашнего хозяйства. Спрос есть на него (молоко – Ред.), а удовлетворить такой спрос очень тяжело. Ну, и мясная продукция. Также фактор сезонности. Он связан с войной, обеспечение заготовкой кормов, которые нужно тоже содержать", – подытожил Марчук.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине продолжают дорожать куриные яйца. Если летом-2023 десяток стоил 45-49 грн, а осенью 59-62, то в январе-2024 средние цены взлетели уже до 65 грн., хотя самые дешевые яйца можно найти и по 50 грн.

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