Цены на важный овощ рванули вверх: подорожание в опте достигло 30% всего за неделю

В Украине зафиксировали смену тенденций на рынке белокочанной капусты. Один из ключевых овощей снова будет дорожать. Поставщики только за последнюю неделю подняли свои расценки на 30%. В скором времени это отразится и на розничных ценах на капусту, которые пока составляют около 15 грн/кг.

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Подорожание началось из-за общего сокращения предложения капусты на рынке. "Учитывая стремительное снижение запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажи качественной продукции, что и привело к росту цен", – сообщают аналитики EastFruit.

По их данным, по состоянию на 18 января отпускные цены на белокочанную капусту поднимались до 8-13 грн/кг. А это в среднем на 30% выше, чем в конце прошлой рабочей недели (8-12 января). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, капуста в Украине поступает в продажу в среднем на 22% дороже.

Как показал мониторинг OBOZ.UA, в крупных сетях супермаркетов 19 января капусту продают в среднем по 14,8 грн/кг. Самая низкая цена составляет 13,9 грн (однако чаще всего такой ценник – акционный). Большинство сетей предлагает капусту по 14,9 грн/кг.

На оптово-розничных рынках овощ традиционно стоит дешевле, чем в магазинах. На "Столичном" капусту предлагают в среднем по 12 грн/кг, а на "Шуваре" – по 13,5 грн.

Эксперты подчеркивают, что многие украинские производители в середине января завершили реализацию имеющихся запасов капусты. "Оптовые компании также завершили реализацию ранее закупленных объемов и на данный момент ведут активное пополнение запасов, тем самым стимулируя рост цен на рынке белокочанной капусты", – подчеркивают они.

Впрочем, по данным аналитиков, большинство ключевых игроков рынка считает подорожание капусты временным явлением. "Большинство крупных производителей планируют начать продажи данной продукции в начале февраля, и как следствие предложение капусты на рынке увеличится, а отпускные цены начнут снижаться", – прогнозируют специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине существенно выросли цены на молочное сырье, которое является самой важной составляющей стоимости молочных продуктов. Рост оставил 30%. Следовательно, в скором времени могут заметно вырасти цены и на сами молокопродукты.

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