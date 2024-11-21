В Украине переписали стоимость бензина: какие цены выставили АЗС

В Украине подорожал бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 21 ноября крупные сети АЗС продают его в среднем по 55,66 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было днем ранее. В то же время ближе к концу 2024 года Нацбанк ожидает роста стоимости топлива.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 52,95 грн;

Маркет – 52,99 грн;

Фактор – 53 грн;

Укр-Петроль – 53,03 грн.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Параллель – 57,66 грн/л.

В то же время Нацбанк ожидает рост стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

"Первый этап повышения акцизных налогов на топливо отразился прежде всего на ценах на сжиженный газ. В то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, формируемые перед повышением акцизов, сдерживали повышение цен на бензин и дизель. ... Однако значительные запасы топлива будут иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни рост цен на топливо ускорится до более чем 9% в конце 2024 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на высоком уровне стоимость топлива будет находиться и почти весь 2025 год. Что, признали в Нацбанке, будет дополнительно давить на цены на отдельные товары и транспортные услуги.

"Однако ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. И в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится", – резюмировали в регуляторе.

В Украине продают поддельный бензин

В то же время, на АЗС ряда областей украинцам вместо бензина продавали фальсификат. В частности, реализация осуществлялась через заправки Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей – с использованием фиктивных товарно-сопроводительных документов.

Как рассказали в Бюро экономической безопасности (БЭБ), фигуранты искусственно увеличивали объем горючего. Что ухудшало его качество.

"Они смешивали газовый конденсат с бензином марки А-95 в резервуарах автоцистерн. А затем в смесь добавляли специальные присадки, которые повышают октановое число. Согласно выводам экспертизы, бензин, продаваемый на этих заправках, не отвечает требованиям государственных стандартов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по ожиданиям же участников топливного рынка, в ближайшую неделю (заканчивается 24 ноября) стоимость бензина в Украине не претерпит изменений. Дело в том, что потребление топлива падает.

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