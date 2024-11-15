АЗС отменят текущие цены на бензин: в НБУ раскрыли, к чему готовиться украинцам

Нацбанк ожидает рост стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Напомнив: в июне этот показатель составлял 25,5% – т.е. к осени подорожение топлива существенно замедлилось.

"Первый этап повышения акцизных налогов на топливо отразился прежде всего на ценах на сжиженный газ. В то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, формируемые перед повышением акцизов, сдерживали повышение цен на бензин и дизель. ... Однако значительные запасы топлива будут иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни рост цен на топливо ускорится до более чем 9% в конце 2024 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на высоком уровне стоимость топлива будет находиться и почти весь 2025 год. Что, признали в Нацбанке, будет дополнительно давить на цены на отдельные товары и транспортные услуги.

"Однако ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. И в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится", – резюмировали в регуляторе.

Сколько стоит топливо на АЗС

В то же время 15 ноября, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,67 грн/л, что на 2 коп. дешевле, чем днем ранее. Кроме того:

бензин А-95 премиум разливают в среднем по 58,62 грн/л – на 1 коп. дешевле;

бензин А-92 – по 53,22 грн/л, такой же цена была и ранее;

дизель – по 52,16 грн/л, на 2 коп. дешевле;

автогаз – по 34,99 грн/л, на 5 коп. дороже.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Это почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых водителям продают поддельное топливо, – 23%.

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