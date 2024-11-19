Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: к чему приготовились АЗС

По ожиданиям участников топливного рынка, в ближайшую неделю (заканчивается 24 ноября) стоимость бензина в Украине не претерпит изменений. Дело в том, что потребление топлива падает.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается:

Обычно за шесть недель до Нового года спрос на топливо растет на 5-10% по сравнению с предыдущим месяцем.

В этом году спрос ниже прошлогоднего, поэтому роста на 10% мы не ждем.

При этом подчеркивается: акции на выходных "стали уже традицией топливного ритейла". А потому водители, которые будут следить за акционными предложениями сетей АЗС, смогут заправиться со скидкой.

Впрочем, резюмируется в материале, в будущем это может стать проблемой для операторов АЗС. Поскольку потребители привыкнут заправляться по выходным, "а проливов в будние дни почти не будет".

Какие цены выставили АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 19 ноября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,66 грн/л. Что полностью соответствует показателю предыдущего дня.

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 52,95 грн;

Маркет – 52,99 грн;

Фактор – 53 грн;

Укр-Петроль – 53,03 грн.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Параллель – 57,66 грн/л.

АЗС отменят текущие цены на бензин

В то же время Нацбанк ожидает рост стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

"Первый этап повышения акцизных налогов на топливо отразился прежде всего на ценах на сжиженный газ. В то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, формируемые перед повышением акцизов, сдерживали повышение цен на бензин и дизель. ... Однако значительные запасы топлива будут иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни рост цен на топливо ускорится до более чем 9% в конце 2024 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на высоком уровне стоимость топлива будет находиться и почти весь 2025 год. Что, признали в Нацбанке, будет дополнительно давить на цены на отдельные товары и транспортные услуги.

"Однако ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. И в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится", – резюмировали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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