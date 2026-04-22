В Украине отменили незаконную сделку: продали месторождение газа "регионалу" в 39 раз дешевле

В Украине отменили сделку по продаже одного из старейших газовых месторождений. Оно было реализовано по цене, заниженной в 39 раз – 630 тыс. грн, хотя запасы оцениваются примерно в 7,8 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщает Офис генерального прокурора (ОГП). Там говорится, что сделка была заключена с грубыми нарушениями закона.

Речь идет о Приазовском месторождении – одном из старейших в Украине. Оно расположено в Запорожской области, к юго-востоку от Мелитополя, на временно оккупированной территории.

Месторождение было открыто почти сто лет назад – еще в 1929-м. Оно занимает почти 35 тыс. гектаров, насчитывает более 110 скважин и более 2,2 млрд кубометров разведанных запасов газа.

По данным ОГП, несмотря на особо важное значение месторождения, участие в торгах приняла только одна компания. В медиа ее связывали с украинским политиком, в отношении которого действуют санкции СНБО.

Из обнародованного постановления Верховного Суда, пользователем Приазовского газового месторождения является компания ООО "КЗР Петролеум". Сервис YouControl относит компанию к Группе Юрия Бойко, депутата от "Оппозиционной платформы за жизнь" (ОПЗЖ).

При отсутствии конкуренции эта компания получила право на добычу газа всего за 630 тыс. грн. Это при том, что стоимость запасов оценивается примерно в 7,8 млрд грн.

"Спецразрешение продали с грубыми нарушениями, без обязательного согласования с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Торги прошли в формате голландского аукциона – со снижением цены. В итоге стоимость лота упала в 39 раз", – говорится в сообщении.

Специализированная экологическая прокуратура доказала в суде, что сделка заключена с грубыми нарушениями закона. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 14 апреля 2026 года принял решение, удовлетворив кассационную жалобу прокуратуры.

Суд согласился с аргументами прокуроров: "Передача месторождения состоялась фактически без конкуренции, с нарушением закона и вопреки интересам государства".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!