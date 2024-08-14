Топ-чиновник во время войны накупил 7 квартир и люксовый автомобиль, ему объявили о подозрении: названо имя

Украинский чиновник приобрел в 2020-2023 годах 21 объект недвижимости, среди них 7 квартир, и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. В связи с этим НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации. Имени правоохранители называть не стали, однако по имеющейся информации, речь идет о действующем руководителе АМКУ Павле Кириленко.

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"Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и недостоверном декларировании", – сообщил журналист Олег Новиков.

В свою очередь в Национальном антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщили: Кириленко незаконно приобрел 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, а также:

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 парко-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМW Х3.

"Разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 56,2 млн грн. Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022, 2023 годы", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дело руководителя АМКУ квалифицировано по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Ему грозит, среди прочего, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Отметим, НАБУ и САП возбудили уголовное дело против главы АМКУ Кириленко еще в марте.

Что известно о Павле Кириленко

Павел Кириленко руководил Донецкой областной военной администрацией более четырех лет – с лета 2019-го. До этого он занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона.

Кириленко родом из Донецкой области, из оккупированной с 2014 года Макеевки. Как рассказывал Кириленко в интервью Суспільному, он был в ныне оккупированном РФ Донецке в последний раз в июне 2014 года. Часть его семьи осталась в оккупации. На вопрос о них Кириленко жестко ответил: "Хотите, жестко отвечу? У меня нет там семьи. Нет никого, нет людей этих. И они об этом знают".

Кириленко имеет юридическое образование. Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

В 2022 году в должности начальника Донецкой ОВА зарплата Павла Кириленко с учетом оклада, надбавок и премий составила 846 тыс. 991,21 грн.

5 сентября после согласования правительства президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации. Как было написано в документе, Кириленко подал заявление.

6 сентября 2022 года Верховная Рада поддержала кандидатуру Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили у бухгалтера компании – поставщика продуктов для Минобороны 4,7 млн евро неучтенной наличности. Она перевозила эти деньги в багажнике автомобиля и не смогла объяснить их происхождение.

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