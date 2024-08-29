Для главы АМКУ Кириленко нашли "неподъемные" 30 млн грн залога, а семья оправдывает свои "заработки" продажей малины: новые детали дела

За действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко внесли 30 млн грн залога. При этом семья топчиновника, которого подозревают в незаконном обогащении на 56 млн грн, объясняла суду, что якобы заработали $300 тыс. на продаже малины.

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О внесении залога за Кириленко сообщил журналист Олег Новиков. "За главу АМКУ Павла Кириленка еще вчера, 28 августа, внесли 30,28 млн грн залога. Он уже должен был сдать загранпаспорта, а на него представители полиции должны были надеть электронный браслет, если есть таковой свободный", – говорится в сообщении.

Интересно, что на заседании суда 28 августа следственный судья Владимир Воронько заявил, что 121 млн грн залога якобы "непомерная" сумма для семьи Кириленко. При этом судья добавил, что не уверен, являются ли "даже 30,28 млн грн" "подъемными" для Кириленко.

К слову, решение ВАКС о залоге для Кириленко будет обжаловано. Об таком намерении уже сообщила Специализировання антикоррупционная прокуратура.

При этом, как отмечают в ЦПК, тесть Кириленко Александр Матиенко на суде рассказывал, что семья "заработала" $300 тыс. на продаже малины. "Во время допроса тестя Кириленко он объяснил происхождение своих средств так, что в 1991 году у Матиенко осталось наследство, а еще они с друзьями имели бизнес с автобусами и такси, но основную прибыль он имел с обменников. После того, как семья переехала в Ужгород, Матиенко не захотел, чтобы деньги просто лежали и они с семьей приобрели 4 квартиры и 4 паркоместа в новостройке", – говорится в материале.

Также, по его словам, недвижимость купили за деньги, заработанные им и женой. Если верить этой версии, только на торговле малиной Матиенко заработал 300 тысяч долларов. Эти деньги инвестировали в квартиры в Ужгороде.

"Защита Кириленко в свою очередь утверждала, что подозрение необоснованно, все имущество родственники покупали за свои или заимствованные деньги. А новые iPhone они приобрели, потому что кто-то пытался взломать их телефоны", – отметили в ЦПК.

Семь квартир, люксовое авто и документы на родственников: в чем подозревают Кириленко

Кириленко 14 августа 2024 сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн. Хотя уголовное производство касательно Кириленко было открыто еще в марте 2024 года.

Следствие установило, что топ-чиновник мог приобрести в 2020-2023 годах 21 объект недвижимости и авто, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. В частности, в НАБУ отмечали, что речь идет о незаконном приобретении:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 парко-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМW Х3.

Дело руководителя АМКУ квалифицировано по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Ему грозит среди прочего лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Кто такой Павел Кириленко

Кириленко руководил Донецкой областной военной администрацией более четырех лет – с лета 2019-го. До этого он занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона.

Нынешний глава АМКУ родом из Донецкой области, из оккупированной с 2014 года Макеевки. Как рассказывал Кириленко в интервью Суспільному, он был в ныне оккупированном РФ Донецке в последний раз в июне 2014 года.

Часть его семьи осталась в оккупации. На вопрос о них Кириленко жестко ответил: "Хотите, жестко отвечу? У меня нет там семьи. Нет никого, нет людей этих. И они об этом знают".

Кириленко получил юридическое образование. Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

В 2022 году в должности начальника Донецкой ОВА зарплата Павла Кириленко с учетом оклада, надбавок и премий составила 846 тыс. 991,21 грн. 5 сентября того же года после согласования правительства президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации. А уже 6 сентября 2022 года депутаты Верховной Рады поддержали кандидатуру Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета.

Как сообщал OBOZ.UA, на предыдущем заседании ВАКС всплыли подробности дела Кириленко. В частности оказалось, что супруга Кириленко Алла присутствовала при заключении всех сделок, которые касались приобретения имущества тестем и тещей Кириленко.

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