В Украине ощутимо выросли цены на продукты: какие подорожали больше всего

В Украине значительно подорожала еда – в целом, с октября-2023 по октябрь-2024 цены увеличились на 10,8%, однако, к примеру конкретно на овощи сразу на 62,1%. Впрочем, некоторые позиции все же, подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 14,6%.

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Об этом сообщает Госстат. По его данным, в целом рост цен на подорожавшие продукты составил 0,3-62,1%. Кроме овощей в цене выросли также:

масло – 27,3

фрукты – 23,9%;

хлеб – 14,4%;

молоко – 13,3%;

сыр и творог – 12,9%;

хлеб и хлебопродукты – 9,7%;

рыба и продукты из рыбы – 9,3%;

макаронные изделия – 6,1%;

подсолнечное масло – 5,1%;

мясо и мясопродукты – 0,3%.

Перечень же подешевевших продуктов скуден. Помимо яиц в него входит только сахар – на него цены снизились на 6,5%.

В Украине может существенно подорожать хлеб

В то же время, в Украине ожидается существенное подорожание хлеба. По словам пекарей, уже в ноябре стоимость продукта может вырасти на 10-15%. В противном случае, утверждается, хлебозаводы начнут уменьшать объемы отгрузок продукции в магазины.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев хлеб" Юрий Дученко, передает "Минфин". Он отметил: в октябре ценники на хлеб в магазинах уже повысились на 5-10% – такие договоренности были достигнуты с большинством торговых сетей.

Тем не менее, подчеркивается, себестоимость продукции увеличилась сильнее – поэтому сейчас "цены в супермаркетах лишь догоняют реальный рост затрат производителей". При этом, утверждается, практически все составляющие себестоимости хлеба продолжают дорожать.

"С ноября до конца года мы ожидаем подорожания муки еще на 11% (сейчас хлебопеки покупают ее по 15,5-16 тыс. грн на тонну с НДС). Упаковки – на 10%, логистики - на 8%, газа – на 11% , электроэнергии – на 11%. ... Если цены на хлеб не повысить на 10-15%, производителям уже через две недели не за что будет закупать сырье, возможно сокращение производства", – сказал Дученко.

При этом, по его словам, потребление хлеба в Украине снижается – в частности, из-за уже прошедшего подорожания. Так, за последний год потребление упало примерно на 5%.

"Особенно ощутимо снижается спрос сразу после повышения цен. Потом люди привыкают и потребление немного выравнивается, но по итогам года падение все равно будет", – резюмировал Дученко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время цены на морковь в Украине выросли до 20-28 грн/кг. По сравнению с прошлым годом, стоимость овоща увеличилась в 3,7 раза – из-за дефицита и неблагоприятных погодных условий.

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